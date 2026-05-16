Близо 200 ученици от осем училища в Пловдив и региона участваха във финалния етап на превантивното състезание "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!". Събитието се проведе в петък в Дома на културата "Борис Христов" и бе открито от директора на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Васил Костадинов.

Шестокласниците демонстрираха знания по темите, обсъждани през годината с инспекторите от Детска педагогическа стая. Сред основните акценти бяха правата и отговорностите на непълнолетните, безопасността в интернет, противодействието на хулиганството, вандализма и трафика на хора, информира Plovdiv24.bg.

Инициативата е организирана от ОДМВР – Пловдив в партньорство с Община Пловдив, РУО и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. На финала присъстваха представители на ГД "Национална полиция", отдел "Закрила на детето" и комисиите за борба с трафика на хора.

За доброто настроение на всички се погрижиха изпълнителите от Ансамбъл "Тракийска младост" при СУ "Любен Каравелов" в Пловдив, а възпитаници на школа "Окинава Суйбокан" на сенсей 8 дан Левон Пакосян демонстрираха умения по бойни изкуства.

В знак на признателност за проявеното усърдие и отлично представяне всяко дете получи грамота и тениска с логото на състезанието.

Обещание да спазват законите и да се грижат за своята безопасност дадоха учениците от:

ОУ "Алеко Константинов", гр. Пловдив

СУ "Христо Г. Данов", гр. Пловдив

СУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

СУ "Димитър Матевски", гр. Пловдив

ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив

СУ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Първомай

СУ "Христо Смирненски", гр. Хисаря

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Труд