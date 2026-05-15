Иновативен открит урок по литература събра теорията и седмото изкуство в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" на 14 май 2026 г. Шестокласници от ОУ "Душо Хаджидеков", под ръководството на учителя и хоноруван преподавател Илиян Карабойчев, изследваха съвременното кино през погледа на класическата литература. Събитието на тема "От приказката към киното: морфология на съвременния филм по модела на Владимир Проп" показа как моделът на вълшебната приказка помага на учениците да анализират структурата и логиката на филмовите разкази, информира Plovdiv24.bg.

Практиката е реализирана като училищна образователна дейност и същевременно е част от дейността на клуб "Лидерство в образованието" към Педагогическия факултет, насочена към прилагане на съвременни педагогически подходи и свързване на училищното образование с академичната среда.

Ученици дешифрират филмови сюжети

Програмата на събитието включваше музикални изпълнения, сценично представяне на живота и научните идеи на Владимир Проп, както и поредица от ученически презентации. Работейки в екипи, учениците анализираха популярни филми като "Красавицата и звяра", "Аладин", "Мулан", "Храбро сърце", "Зоотрополис", "Замръзналото кралство", "Рапунцел" и "Хрониките на Нарния". В представянията им ясно се открои разбирането, че съвременното кино следва устойчиви наративни модели, близки до тези на традиционната приказка.

Силно присъствие на официални гости

Събитието се проведе в присъствието на официални гости от академичните и образователните среди, което допринесе за неговата значимост.

Сред тях бе проф. д-р Христина Янчева – дългогодишен ректор на Аграрния университет – Пловдив и бивш областен управител на Пловдив

От страна на Регионално управление на образованието – Пловдив присъства г-н Георги Делов – старши експерт по български език и литература.

Академичната общност на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" бе представена от:

-доц. д-р Албена Александрова – преподавател по педагогика;

-доц. д-р Диана Димитрова – преподавател по педагогика;

-доц. д-р Фани Бойкова – преподавател по методика на обучението по български език;

-гл. ас. д-р Красимира Танева – преподавател по методика на обучението по литература

Тяхното присъствие подчерта връзката между училищното образование и академичната среда, като създаде възможност учениците да представят своята работа пред специалисти в областта.

Съчетание на научна теория и педагогическа практика

В рамките на урока учениците демонстрираха умения за анализ, работа в екип и публично представяне. Те успяха да приложат научен модел върху познати за тях филмови истории и да достигнат до по-задълбочено разбиране на структурата на разказа.

Откритият урок се открои като пример за съчетаване на теория и практика, при което учебното съдържание се осмисля чрез съвременни културни форми и активното участие на учениците.