Община Пловдив стартира обществена поръчка за доставка на 26 модерни комбинирани бетонни саксии с пейки на обща стойност 100 000 евро с ДДС. Проектът предвижда съоръженията да бъдат изработени от високоякостен армиран бетон и екологична дървесина, гарантиращи устойчивост при интензивна употреба на открито, информира Plovdiv24.bg.

Детайли по поръчката за градско обзавеждане

Новата инициатива за подобряване на градския облик е насочена към осигуряването на качествени елементи. Процедурата се ръководи от директора на ОП "Градини и паркове“ Радина Андреева, като крайният срок за подаване на документи от заинтересованите фирми е 1 юни. Важно уточнение е, че договорът с избрания изпълнител ще влезе в сила едва след окончателно потвърждение на наличното финансиране, а доставката трябва да бъде реализирана в рамките на три месеца до базата на общинското предприятие на ул. "Даме Груев“ или до специфични локации в града, които посочи общината.

Мащабно озеленяване и декоративна растителност

Тази доставка е част от цялостна стратегия за развитие на зелената система в Пловдив, която включва и текуща поръчка за декоративна растителност на стойност 132 000 евро с ДДС, за която Plovdiv24.bg вече информира. Тя е разделена на четири позиции, обхващащи широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти, рози и треви. За тази дейност кандидатите могат да подават документи до 26 май, като предвидените договори ще бъдат с продължителност от 12 месеца.

Цветна трансформация за Giro d’Italia 2026

Припомняме, че дейностите по разкрасяването на Пловдив съвпаднаха и с домакинството на престижното състезание Giro d’Italia 2026, за което градът се превърна в красива цветна декорация на възлови места.

Пейка на Главната

Основни акценти в украсата бяха:

- Живо лого на състезанието до Панаира, оформено от над 400 мушката и 1200 ирезинета.

- Над 7000 бегонии на кръговото кръстовище на бул. "Цар Борис III Обединител“ и още толкова в района на Панаира.

Подготовка за засаждане на цветя

- Празнични фигури от 5600 бегонии на площад "Стефан Стамболов“ пред общината.

- Атрактивна реплика на Купата на Giro d’Italia при Водната палата, заобиколена от лавандула, кипариси и 1500 целозии.

Централната пешеходна зона е декорирана с 850 розови петунии в кошници и спирали, оформяйки Пловдив като модерна и гостоприемна сцена за международното спортно събитие.

Зацветяване на кръговото на Водната палата

В края на април с мащабна акция край пешеходната алея на Гребната база в Пловдив бе официално закрита пролетната залесителна. Финалният етап на инициативата включваше засаждането на 60 чинара

Равносметката от приключилата залесителна кампания

Засадени са общо над 1000 дървета на различни локации в целия град. Подобрена е екологичната среда в ключови жилищни и паркови зони.