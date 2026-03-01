ЗАРЕЖДАНЕ...
Кални петна в Пловдив стават зелени площи
©
Това е втора обществена поръчка за изграждане на поливни системи в града. Първата беше на стойност 1 458 076,13 евро без ДДС. Средствата са безвъзмездна финансова помощ по процедура "Зелени мерки в градска среда" по приоритет 5 "Въздух" на програма "Околна среда 2021-2027". За нея кандидатстват две фирми: "Аква конструкт груп" с оферта 1,4 млн. евро и "Запрянови - 03" - 1 457 791,39 евро.
Новата поръчка е обявена ден след отварянето на офертите за първата. Тя предвижда озеленяване на 31 обекта – общинска собственост на територията на Пловдив. Обхванати са терени с публичен достъп, включително кални петна и площи по улици и булеварди, определени като "горещи точки“ по отношение разпространението на ФПЧ. Липсата на растителност и нерегламентирано използване допринасят за повишено запрашаване и влошено качество на въздуха.
Общата територия на зелените площи, включени в поръчката, е 191 273 кв.м. За всички подобекти има издадено разрешение за строеж. В критериите са включени изисквания за осигуряване на достъп за лица с увреждания.
- В район "Тракия" ще се озеленят 4 подобекта с обща площ 25 305 кв.м.:
Подобекти №35/36, №37, №38 и №39/17 обхващат дейности по озеленяване и паркоустройство на междублокови и околоблокови пространства в ж.к. "Тракия“. Те са разположени в централната и западната част на района, вкл. територии, граничещи с натоварени улици и прилежащи паркинги. На обектите е констатирана съществуваща дървесна растителност в различно състояние, която се запазва в по-голямата си степен.
Предвижда се изграждане на изолационна и декоративна растителност чрез засаждане на вечнозелени иглолистни и широколистни дървета, високи и средновисоки храсти и цъфтящи видове, както и изграждане на жив плет по периферията на обектите и в зони с необходимост от визуална и шумова изолация.
Съществуващите пешеходни алеи се запазват, като в част от терените са проектирани нови алеи с настилка от плочи на тревна фуга. Предвижда се затревяване на свободните площи и изграждане на автоматични поливни системи (ПС).
- В район "Северен“ ще се озеленят 4 подобекта с обща площ 31 412 кв.м.:
Подобекти №32, №33 и №34 представляват междублокови пространства в район "Северен“, граничещи с бул. "България“. Съществуващата дървесна растителност е в добро състояние и се запазва в голяма степен. Предвижда се изграждане на жив плет по периферията за изолация от прилежащите улици и паркинги, засаждане на групи вечнозелени иглолистни растения, едроразмерни широколистни дървета и цъфтящи вечнозелени храсти, затревяване и изграждане на ПС.
В част от терените се проектират нови пешеходни алеи с плочи на тревна фуга.
Подобект №14 представлява сквер със съществуваща дървесна растителност в лошо състояние, която се предвижда да бъде премахната. Проектното решение включва изграждане на жив плет, линейни насаждения от дървесни видове, засаждане на едроразмерни широколистни дървета, цъфтящи и вечнозелени храсти, затревяване и ПС.
- В район "Източен“ ще се озеленят 7 подобекта с обща площ 38 494 кв.м.:
Подобект №5 представлява зелени площи с налична дървесна растителност и висок % склопеност и тревен чим в лошо състояние. Предвижда се затревяване и изграждане на автоматична ПС.
Подобекти №6/8 и №9/12 представляват разделителни ивици на улица III кл. с частично реализирано озеленяване и компрометирано растително покритие. Съществуващите дървета са в лошо състояние. Предвижда се отсичане на част от дърветата, попълване с широколистни и иглолистни дървета и храсти и изграждане на комбинирана ПС.
Подобекти №27, №28, №29 и №30 представляват междублокови пространства, частично благоустроени, граничещи с натоварени улици и булеварди. Предвижда се запазване на голяма част от съществуващите дървета, изграждане на висок жив плет, засаждане на декоративни иглолистни и широколистни дървета, цъфтящи и вечнозелени храсти, затревяване, нови пешеходни алеи с плочи на тревна фуга, изнасяне на отпадъци и изграждане на автоматична ПС.
- В район "Южен“ ще се озеленят 13 подобекта с обща площ 83 715 кв.м.:
Подобект №18 – парк "Райчо Кирков“, №20 – парк "Белите брези“, №21 и №24 представляват паркови площи с изградена алейна мрежа, детски площадки и кътове за отдих. Част от дърветата са в лошо състояние и се налага премахването им. Предвижда се частично презатревяване, попълване на декоративна растителност и изграждане на автоматична ПС. Около фитнес площадката на парк "Райчо Кирков“, както и в подобекти 21 и 24, се предвижда частично изграждане на алейна мрежа чрез полагане на плочи на тревна фуга.
Подобекти №19, №40, №44 и №46 представляват частично благоустроени озеленени площи покрай улици III кл. Предвижда се отсичане на дърветата в лошо фитосанитарно състояние, попълване с декоративни видове, изграждане на ПС и доизграждане на алейна мрежа с плочи на тревна фуга.
Подобект №23 и №45 представляват вътрешноквартартални пространства с частично благоустрояване и алейна мрежа. Тревните площи са с компрометирано покритие, съществуващата растителност – в лошо състояние. Предвижда се премахване на част от дървесната растителност, допълване на растителните групи, изграждане/допълване на алейна мрежа с плочи на тревна фуга и изграждане на ПС.
Подобект №41 представлява междублоково пространство без съществуващо благоустрояване и алейна мрежа. Предвижда се отсичане на част от дърветата, попълване с декор. видове, изграждане на ПС и алейна мрежа с плочи на тревна фуга.
Подобекти №42 и №43 представляват междублоково пространства с частично благоустрояване, алейна мрежа, изградени детски площадки и кътове за отдих. Предвижда се попълване на декор. видове, изграждане на ПС и полагане на плочи на тревна фуга за обезпечаване на преминаването.
- В район "Западен“ ще се озеленят 3 подобекта с обща площ 12 347 кв.м.:
Подобект №3 представлява зелена площ в близост до Коматевския възел. Предвижда се частично премахване на съществуващата компрометирана растителност, попълване на периферията на бул. "Копривщица“ с нови дървесни видове, изграждане на комбинирана ПС и алейна мрежа с плочи на тревна фуга.
Подобект №4 представлява бивша жп линия, на която е констатирана саморасла и самонастанила се растителност в лошо състояние. Проектът предвижда линейно озеленяване и комбинирана ПС.
Подобект №25 представлява междублоково пространство с частично благоустрояване. Съществуващата растителност е в лошо състояние. Предвижда се презатревяване, засаждане на нови дървесни видове, изграждане на комбинирана ПС и алейна мрежа с плочи на тревна фуга.
Паркоустройството, оформянето на нови зелени площи и изграждането на автоматизирани или комбинирани поливни системи на всички обекти трябва да направи за 730 дни. Дейностите се финансират ЕФРР Програма "Околна среда“ 2021-2027 г.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Директорът на Куклен театър - Пловдив: От служебното правителство очаквам активни действия за плащания
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.