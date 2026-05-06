Община Пловдив стартира обществена поръчка за доставка на декоративна растителност, с която да обнови и озелени публичните пространства, парковете и градините в града. Процедурата предвижда осигуряването на широколистни и иглолистни дървета, храсти, декоративни треви и рози, информира Plovdiv24.bg

Прогнозната стойност на поръчката е 132 000 евро с ДДС. Тя е разпределена в четири позиции, като най- много средства са заложени за широколистните дървета — близо 50 000 евро с ДДС, иглолистни - 33 849 евро, декоративни храсти - 24 250 евро и декоративни треви и рози - 24 000 евро.

Доставките ще се извършват периодично според нуждите на местната администрация до базата на ОП "Градини и паркове“ на ул. "Даме Груев“ или директно до обекти в града. Фирмите, желаещи да се включат в разкрасяването на Пловдив, могат да подават документи до 26 май.

Договорите с избраните изпълнители ще бъдат със срок от 12 месеца или до изчерпване на предвидения бюджет. Възложител е Радина Андреева в качеството ѝ на Директор на ОП "Градини и паркове“.