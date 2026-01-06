ИЗПРАТИ НОВИНА
Кмет: Пловдив става кафяв, няма го зеленият цвят, няма го въздухът
Автор: Диана Бикова 09:02
© Plovdiv24.bg
Кметът на район "Централен" Георги Стаменов ще предложи при изготвянето на общинския бюджет да се осигури финансиране за изграждането на поливни  системи в междублоковите пространства и големите обществени озеленявания. "Градът ни от година на година страда все повече. Виждаме как градът става кафяв, няма го зеленият цвят, няма го въздухът" - коментира в интервю за Plovdiv24.bg Стаменов. 

Райкметът се надява бюджетът за 2026 г. да бъде малко по-обърнат към районите и към хората. Освен за поливни системи в междублоковите пространства, разчита, че ще се обърне подобаващо внимание и на гордостта на Пловдив - хълмовете. 

На Данов хълм (Сахат тепе) има помпа, има и вода до горе. За да се поддържа  хълмът зелен, Стаменов предлага районната администрация да се нагърби със задачата да се изгради и доизпълни напоителната система, ако от ОП "Градини и паркове" не могат.

Припомни, че за Младежкия хълм е бил поет ангажимент от страна на ресорния заместник-кмет по екология и от страна на "Градини и паркове“ за монтиране на помпените възли. Там има сондаж, има сондажно помещение, има ток. Трябвало е да се сложат две помпи – едната за ниска паркова зона, другата за висока паркова зона. След препомпване на водата ще се прецени доколко системата е в аварийно състояние, доколко подлежи на частични ремонти или е необходима цялостна подмяна на магистралните водопроводи, за да може да се разгърне напоителната система.

По същия начин е и на Бунарджика, където в миналия мандат е монтирана помпа. Впоследствие се оказало, че сондажът се е затлачил. Това наложило да започне прочистването и удълбочаването му, за да има вода и там. 

Според Стаменов е необходимо желание и немного средства, за да започне  поетапното възстановяване и надграждане на напоителните системи на хълмовете.


Като давате разрешителни за строеж и лапате ти се вижда розов нали кмете
+1
 
 
Пловдив е кафяв, защото кметът се е насрал. Кварталните улици приличат на черни пътища, а като завали се превръщат в блата. Асфалтът не се вижда. Дишаме и газим мръсотия. Ама иначе колите им пречили, че били стари.
+1
 
 
Ся кво опозиция ли ше го играем Стаменов, изряза сумати дървета, иди на весела виж как изразаха дръветата и ще застроят междублоково пространство
+1
 
 
Не може! Коцко Презастройко иска сгради, а не зеленина!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

