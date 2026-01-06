Кмет: Пловдив става кафяв, няма го зеленият цвят, няма го въздухът

© Plovdiv24.bg Кметът на район "Централен" Георги Стаменов ще предложи при изготвянето на общинския бюджет да се осигури финансиране за изграждането на поливни системи в междублоковите пространства и големите обществени озеленявания. "Градът ни от година на година страда все повече. Виждаме как градът става кафяв, няма го зеленият цвят, няма го въздухът" - коментира в интервю за Plovdiv24.bg Стаменов.



Райкметът се надява бюджетът за 2026 г. да бъде малко по-обърнат към районите и към хората. Освен за поливни системи в междублоковите пространства, разчита, че ще се обърне подобаващо внимание и на гордостта на Пловдив - хълмовете.



На Данов хълм (Сахат тепе) има помпа, има и вода до горе. За да се поддържа хълмът зелен, Стаменов предлага районната администрация да се нагърби със задачата да се изгради и доизпълни напоителната система, ако от ОП "Градини и паркове" не могат.



Припомни, че за Младежкия хълм е бил поет ангажимент от страна на ресорния заместник-кмет по екология и от страна на "Градини и паркове“ за монтиране на помпените възли. Там има сондаж, има сондажно помещение, има ток. Трябвало е да се сложат две помпи – едната за ниска паркова зона, другата за висока паркова зона. След препомпване на водата ще се прецени доколко системата е в аварийно състояние, доколко подлежи на частични ремонти или е необходима цялостна подмяна на магистралните водопроводи, за да може да се разгърне напоителната система.



По същия начин е и на Бунарджика, където в миналия мандат е монтирана помпа. Впоследствие се оказало, че сондажът се е затлачил. Това наложило да започне прочистването и удълбочаването му, за да има вода и там.



Според Стаменов е необходимо желание и немного средства, за да започне поетапното възстановяване и надграждане на напоителните системи на хълмовете.