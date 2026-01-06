ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кмет: Пловдив става кафяв, няма го зеленият цвят, няма го въздухът
Райкметът се надява бюджетът за 2026 г. да бъде малко по-обърнат към районите и към хората. Освен за поливни системи в междублоковите пространства, разчита, че ще се обърне подобаващо внимание и на гордостта на Пловдив - хълмовете.
На Данов хълм (Сахат тепе) има помпа, има и вода до горе. За да се поддържа хълмът зелен, Стаменов предлага районната администрация да се нагърби със задачата да се изгради и доизпълни напоителната система, ако от ОП "Градини и паркове" не могат.
Припомни, че за Младежкия хълм е бил поет ангажимент от страна на ресорния заместник-кмет по екология и от страна на "Градини и паркове“ за монтиране на помпените възли. Там има сондаж, има сондажно помещение, има ток. Трябвало е да се сложат две помпи – едната за ниска паркова зона, другата за висока паркова зона. След препомпване на водата ще се прецени доколко системата е в аварийно състояние, доколко подлежи на частични ремонти или е необходима цялостна подмяна на магистралните водопроводи, за да може да се разгърне напоителната система.
По същия начин е и на Бунарджика, където в миналия мандат е монтирана помпа. Впоследствие се оказало, че сондажът се е затлачил. Това наложило да започне прочистването и удълбочаването му, за да има вода и там.
Според Стаменов е необходимо желание и немного средства, за да започне поетапното възстановяване и надграждане на напоителните системи на хълмовете.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 32 мин.
0
преди 53 мин.
+1
преди 54 мин.
+1
преди 2 ч. и 54 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Извънредна ситуация в болница в Пловдив
08:06 / 06.01.2026
Временна организация на движението заради празника днес
06:05 / 06.01.2026
Пловдив чества Богоявление
04:00 / 06.01.2026
Искате паркомясто? Сега е моментът
09:39 / 06.01.2026
Две нежни нови попълнения в Районен съд Пловдив
14:27 / 05.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не...
12:31 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS