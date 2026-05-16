Общо 7 строителни компании са подали документи и кандидатстват за изпълнението на спешния авариен ремонт на Детска ясла "Послушко“ в пловдивския квартал "Изгрев“. Район "Източен“ обяви обществената поръчка с прогнозна стойност 183 631,28 евро с ДДС, а крайният срок за събиране на оферти изтече на 13 май. Възложител на процедурата е кметът на района Емил Русинов, информира Plovdiv24.bg.

Интерес към мащабната рехабилитация на сградата, строена през далечната 1974 година и разположена на ул. "Вратцата“ № 24, са проявили следните дружества: "Еко Традекс Груп“ АД, "Запрянови-03“ ООД, "Металика“ ООД, "Валмекс“ ЕООД, "Строителна компания Пловдив“ ООД, "Пирс-Д“ ООД, "Термикс ЕС“ ООД.

Припомняме хронологията: Опасна ситуация, кофи и евакуация на първия етаж

До спешната обществена поръчка се е стигнало, след като обезпокоени родители сигнализират за критичното състояние на детското заведение, тъй като след обилни дъждове и снегове покривът на сградата се компрометира. Водата започва да се стича по стените и таваните на втория етаж, като положението става изключително опасно, тъй като капе директно от осветителните тела и електрическата инсталация. В приемната се е наложило да бъдат поставени кофи и легени.

Течовете по стените

За да се гарантира сигурността на децата, директорката Десислава Иванова незабавно е предприела мерки и целият втори етаж е затворен и обявен за неизползваем. Всички деца са свалени на първия етаж, където са събрани в общи помещения.

Съдовете, с които е събирана водата от дъжда

Какво предвижда мащабният ремонт?

Проектът изисква радикални мерки за укрепване. Предметът на обществената поръчка включва пълно почистване на плоския покрив до плоча, изграждане на нов надзид, поставяне на изцяло липсващата до момента топлоизолация и полагане на модерна двупластова хидроизолация. Ще бъдат изцяло подменени воронките, улуците и мълниезащитната система.

Във вътрешността на детското заведение майсторите ще трябва да укрепят, шпакловат и боядисат с латекс увредените тавани и стени. Планиран е частичен ремонт на ел. инсталацията с подмяна на старите лампи с нови LED осветителни тела, както и цялостно обновяване на терасите на втория етаж.