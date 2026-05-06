Район "Източен“ обяви обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с авариен ремонт на покривът и компрометирани участъци по фасадата на ДЯ "Послушко“. Детското заведение се намира в кв. "Изгрев“на ул. Вратцата" и е построено през 1974, информира Plovdiv24.bg.

Проектът предвижда спешни мерки за укрепване и подобряване състоянието на детската ясла, разположена на ул. "Вратцата“ № 24. Необходимо е да се спрат течовете, които са се образували вследствие на дъждовете и снеговете, както и да се осигури безопасна и здравословна среда за отглеждането на децата. От направените огледи става ясно, че има сериозни проблеми с хидроизолацията и изцяло липсва топлоизолация на покрива.

Прогнозната стойност на ремонтните дейности е в размер на 183 631,28 евро с ДДС.

Крайният срок, в който заинтересованите фирми, които да подават своите оферти или заявления за участие в процедурата, е 13 май.

Предметът на поръчката включва цялостна рехабилитация на плоския покрив. Предвидено е почистване до плоча, изграждане на нов надзид, полагане на топлоизолация и нова двупластова хидроизолация. Ремонтът обхваща още подмяна на воронки, улуци и мълниезащита. Във вътрешността на сградата ще се извърши укрепване на компрометирани тавани и стени, шпакловане, боядисване с латекс и частичен ремонт на ел. инсталацията с монтаж на нови LED осветителни тела. Ще бъдат обновени и терасите на втория етаж, за да се гарантира безопасността на обитателите.

Възложител на обществената поръчка е Емил Русинов, кмет на район "Източен“