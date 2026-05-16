Пловдивският район "Тракия“ стана за пореден път арена на висок адреналин, мощни двигатели и зрелищни каскади. Паркингът в зона А13 в квартал "Скобелева майка“ е домакин на емблематичното автомобилно шоу "Луда надпревара“, което тази година отбелязва своето юбилейно 10-о издание.

За втора поредна година районната администрация подкрепя атрактивното събитие, което съчетава майсторското шофиране с една изключително важна обществена кауза.

Екшън с кауза: "Спри агресията по пътищата – стани един от нас“

Програмата на двудневното събитие (16 и 17 май) включва професионални каскадьори със специално подготвени за сблъсъци автомобили, демонстрации на дрифт, преминаване през сложни препятствия, каскади с мотори и специална изложбена зона. Зад цялото това шоу обаче стои сериозно послание: опасното шофиране трябва да бъде правено само от професионалисти и единствено на регламентирани места.

Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев откри официално събитието и сподели пред Plovdiv24.bg своето удовлетворение от реализацията на формата:

Радвам се, че освен емоцията и зрелището, поставяме акцент и върху безопасността на движението и отговорното поведение на младите хора. Пожелавам на всички посетители много положителни емоции и незабравими моменти заяви Гатев

Специален апел към абитуриентите

В контекста на предстоящите балове, районният кмет използва трибуната на събитието, за да отправи емоционален и изключително важен апел към завършващите младежи и техните семейства. Към каузата тази година се присъединиха и собствениците на мощни автомобили, които също застанаха зад посланието за разум на пътя.

Тази кауза е на всички участници. На улицата трябва да караме отговорно. Нека си пожелаем да празнуваме повече, а по-малко да се случват нещастни инциденти. Нека всички абитуриенти, техните родители и семейства да карат внимателно, да употребяват алкохол с мярка и в никакъв случай да не се шофира след употреба на други субстанции! Нека имаме повече празници и по-малко черна статистика по пътищата призова Георги Гатев

Превенция в училищата преди старта на шоуто

Във връзка с провеждането на юбилейната "Луда надпревара“ и с цел реално въздействие върху младите шофьори, в четирите училища на територията на район "Тракия“ се организират специализирани беседи на тема "Безопасност на движението по пътищата“.

Инициативата се проведе съвместно между Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (БППМН) и самия организатор на автомобилното шоу. Посланието, което беше предадено директно на учениците, е категорично – адреналинът и мощните коли имат своето място за изява, но безопасността по улиците е споделена отговорност на всеки един от нас.