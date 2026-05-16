Гребната база в Пловдив посреща празничния уикенд с богата офанзива от масови прояви и състезания, посветени на 17 май – Деня на българския спорт. Програмата за почивните дни предлага на пловдивчани и гостите на града широк кръг от възможности за движение, съобразени с подготовката и желанията на всеки любител на активния начин на живот, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

Национален крос и благотворителни семейни игри

Съботният 16 май започва в 10:00 часа на Гребната база с 16-ото издание на Националния крос "Пролет – Стефан Попов“, провеждан в памет на основателя на "Рефан“ от Движение "Спорт за всички. Мама, татко и аз - баба, дядо и внуче“. Проявата няма възрастови ограничения за участие, а класиралите се на първите 6 места във всяка група ще получат специални награди.

В 11:00 часа в зоната на Младежкия център Спортна академия "Nina Sport Academy“ дава старт на състезание с благотворителен характер в подкрепа на децата Никол и Макси, борещи се с тежки коварни заболявания. Организаторите са подготвили семейни игри, тиймбилдинг активности, томбола с подаръци, музика и дарителски кутии на място при свободен вход.

Професионални тестове по кану-каяк и тенис турнир

В професионалния сегмент Гребният канал посреща кану-каяка за информационни тестове и селекции за младежи и девойки до 23 години. Първото пробягване в събота се провежда от 09:30 до 13:00 часа, второто е от 15:30 до 18:30 часа, а третото ще се реализира в неделя, 17 май. Събота е и заключителният ден за младите тенис таланти, които мерят сили в Държавния турнир за младежи до 16 години, провеждащ се в базата на ТК "Макс Про“ зад хангарите.

Дуатлон предизвикателство и затваряне на зони за безопасност

В самия Ден на българския спорт – 17 май, неделя, пловдивският клуб "3extreme“ организира отворена тренировка по дуатлон под надслов "СТАРТ Предизвикателство Пловдив 2026“. Регистрацията пред хангарите на гребците започва в 13:00 часа, а стартът е в 14:00 часа, като ползването на велосипед и каска е абсолютно задължително за двете дестинации с различни дължини. Финалите и последващата томбола за присъстващите се очакват до 15:30 часа, а от съображения за безопасност зоната на надпреварата ще бъде изцяло затворена за свободно преминаване на пешеходци от 12:00 до 18:00 часа в неделя.

Лекоатлетически турнир на стадион "Пловдив“

Лекоатлетическият турнир "Атлетика Пловдив“, организиран от СКЛА "Локомотив Пловдив“, също ще се проведе в неделния ден на стадион "Пловдив“ с начален час 10:00. В състезанията при вход свободен ще участват момчета и момичета до 16 години, както и юноши и девойки до 18 години. Програмата включва дисциплините бягане на 100m, 400m, 1500m и щафета 4х100m, тласкане на гюле, скок дължина и скок височина.

Масово велошествие "С колело на Запад“

Спортният празничен уикенд включва и голямото велошествие "С колело на Запад“, организирано съвместно от администрацията на район "Западен“ и "Декатлон България“. Записването за участие стартира в 09:00 часа пред сградата на районното кметство на улица "Вечерница“ № 1А, а официалният старт е в 10:00 часа. Очаква се колоездачите да финишират между 11:15 и 11:30 часа на Братската могила, където празничната програма ще продължи със спортни игри и томбола с награди.