Последният останал с паваж участък на улица "Богомил" предстои да бъде ремонтиран. Отсечката се намира между бул. "Източен" и улица "Лев Толстой", тя е една от малкото павирани улици в квартал "Каменица 2" и плановете на районния кмет Емил Русинов са паветата да бъдат заменени с асфалт.

Проектът за ремонта предвижда подмяна на канализацията, полагане на нов чугунен водопровод с диаметър минимум Ф160, изграждане на отводнителна система, каквато досега не е имало. Ще се направят нови тротоари и ще се сложи ново улично осветление.

Русинов сподели за Plovdiv24.bg, че там, където е необходимо, ще се направи залесяване с нова растителност, тъй като сегашните дървета са от вида софора, които са в края на жизнения си цикъл. Маркировката и пешеходните пътеки ще са на досегашните места.

Проектът е правен преди 3 години и се е наложило да се актуализира количествено-стойностната сметка. По последни изчисления, за реализацията на всички дейности ще са необходими 1 942 909,15 евро (3,8 млн. лв.) без ДДС. Обществената поръчка предстои да бъде обявена в кратки срокове с уточнението, че не е осигурено финансиране.

Според районния кмет, реалистичния срок за изпълнение на обекта е 6 месеца, изхождайки от идентичните дейности по улица "Славянска", която беше завършена за три месеца.

