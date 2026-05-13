Последният останал с паваж участък на улица "Богомил" предстои да бъде ремонтиран. Отсечката се намира между бул. "Източен" и улица "Лев Толстой", тя е една от малкото павирани улици в квартал "Каменица 2" и плановете на районния кмет Емил Русинов са паветата да бъдат заменени с асфалт.
Проектът за ремонта предвижда подмяна на канализацията, полагане на нов чугунен водопровод с диаметър минимум Ф160, изграждане на отводнителна система, каквато досега не е имало. Ще се направят нови тротоари и ще се сложи ново улично осветление.
Русинов сподели за Plovdiv24.bg, че там, където е необходимо, ще се направи залесяване с нова растителност, тъй като сегашните дървета са от вида софора, които са в края на жизнения си цикъл. Маркировката и пешеходните пътеки ще са на досегашните места.
Проектът е правен преди 3 години и се е наложило да се актуализира количествено-стойностната сметка. По последни изчисления, за реализацията на всички дейности ще са необходими 1 942 909,15 евро (3,8 млн. лв.) без ДДС. Обществената поръчка предстои да бъде обявена в кратки срокове с уточнението, че не е осигурено финансиране.
Според районния кмет, реалистичния срок за изпълнение на обекта е 6 месеца, изхождайки от идентичните дейности по улица "Славянска", която беше завършена за три месеца.
Rmrmrm
преди 1 ч. и 17 мин.
Как да няма пари.....за измисленото ДЖИРО, където даже онези СИМПАТЯГИ не могат и КОЛЕЛО да карат.....НАМЕРИХА НА СЕКУНДАТА 50 МИЛИОНА???!!!!.....А ЗА НАС,КОИТО ГИИИИ ДАВАМЕ ТЕЗИ ПАРИ.....УЙ
donHuan
преди 3 ч. и 27 мин.
Как да има пари като се подарява общинска земя
bpfc 1912
преди 5 ч. и 27 мин.
Да не забравяме, че същия този районен кмет, реши да разкопае цариградско с цел 30/40 места за коли, вместо да имаме зелени площи, храсти, поливни системи и тн. Явно с тези 30 места, ще решат проблема с паркирането в града. Другото което очаквам е да сложат иглолистни дървета, по подобие на ул. Славянска, крайно лош избор за разстителност. Но толкова си могат...
