Ремонтът на улица "Генерал Колев" влезе във финалната права. Правим биндера, съобщи за Plovdiv24.bg Бончо Бонев - управител на фирма "Парсек груп", която изпълнява обществената поръчка.
Слагането на среден асфалтов слой (неплътен асфалтобетон) още днес ще стигне до пресечката с улица "Силистра". Паркоместата и тротоарите са готови и в момента се извършват довършителни работи, добави кметицата на "Западен" Тони Стойчева.
Районната администрация допълнително е възложила на строителите да направят пешеходни пътеки към входовете, които също са наполовина готови. За живущите на ул. "Ген. Колев“ № 11–15 се осигурява достъпна среда. Очаква се до края на месеца работата по "Генерал Колев" окончателно да приключи.
Припомняме, че ремонтът на улицата започна с подмяна на ВиК мрежата. Габаритът на пътното платно се запазва, като тя остава двупосочна. Ще се поставят изкуствени неравности за ограничаване на скоростта. Изградени са джобове за контейнери.
Съществуващият паваж е използван за оформяне на паркоместа за свободно паркиране. Над 120 дървета от вида "полски ясен" предстои да бъдат засадени в предварително подготвените дупки. Тук ще има и поливна система. Цялата улица ще грейне с ново осветление.
Велина Христова
преди 4 ч. и 40 мин.
Улицата стана като пустенята Сахара, лятото ще изпукаме. Защо отряза всички дървета тази некомпентна жена, защо не намери друг вариант. Срам за тази кметица!!!
ШИКО
преди 4 ч. и 45 мин.
А дърветата къде са Свещи да си купиш Тонке
ШИКО
преди 4 ч. и 47 мин.
Тая Тона за кво се хвали. Първо проекта е на Голяма община, второ го забавиха с 4 месеца . ОСТАВКА на НЕКАЪРНИЦАТА ТОНА! С чужда пита помен прави тая некадърница!
