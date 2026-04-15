Ремонтът на улица "Генерал Колев" влезе във финалната права. Правим биндера, съобщи за Plovdiv24.bg Бончо Бонев - управител на фирма "Парсек груп", която изпълнява обществената поръчка.

Слагането на среден асфалтов слой (неплътен асфалтобетон) още днес ще стигне до пресечката с улица "Силистра". Паркоместата и тротоарите са готови и в момента се извършват довършителни работи, добави кметицата на "Западен" Тони Стойчева.

Районната администрация допълнително е възложила на строителите да направят пешеходни пътеки към входовете, които също са наполовина готови. За живущите на ул. "Ген. Колев“ № 11–15 се осигурява достъпна среда. Очаква се до края на месеца работата по "Генерал Колев" окончателно да приключи.

Припомняме, че ремонтът на улицата започна с подмяна на ВиК мрежата. Габаритът на пътното платно се запазва, като тя остава двупосочна. Ще се поставят изкуствени неравности за ограничаване на скоростта. Изградени са джобове за контейнери.

Съществуващият паваж е използван за оформяне на паркоместа за свободно паркиране. Над 120 дървета от вида "полски ясен" предстои да бъдат засадени в предварително подготвените дупки. Тук ще има и поливна система. Цялата улица ще грейне с ново осветление.