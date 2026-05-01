Пловдивчанин се оплака, че тротоарът и паркингът пред блока на ул. "Генерал Колев" № 19 е разбит от строителни машини при ремонта на улицата. Провел множество разговори с техническия ръководител на обекта и дори с кметицата на район "Западен" Тони Стойчева, а като резултат - дошла бригада майстори, вдигнали изпочупените плочки и на тяхно място бил излят бетон. "Всички входове и блокове, които дори не бяха включени в ремонта, им оправиха и тротоарите, и градините. Само един адрес е проблем при усвоени хиляди евра. За едни може за други - кучетата ги яли. Около нас има хора с увреждания и няма достъп не дай си Боже за спешен случай" - възмущава се гражданинът.

Всички тротоари и подходи към блоковете на улица "Генерал Колев" са подменени. На конкретния адрес възстановяването е направено с бетон, а не с плочи. Причината е, че пешеходната зона представлява П-образен тротоар и пътеката е по-дълга от другите. На този етап обаче не можем да си позволим пълноценно обновяване, защото районната администрация няма финанси, коментира случая кметицата Тони Стойчева за Plovdiv24.bg.

"Ако г-н Димитров и общинските съветници ни гласуват 2 милиона евро бюджет, всичко ще светне пред този блок, а и не само пред него. Истината е, че тротоарите и улиците в района са в ужасно състояние" - заяви тя.

Всички щети по околната инфраструктура са описани и на строителя ще се представи списък. Докато не се поправят, районната администрация няма да подпише документите. Самата Стойчева изкъсо следи строителните дейности, тъй като възложител на обществената поръчка е голяма община, но администрирането е поверено на кметство "Западен".

Ремонтът на ул. "Генерал Колев", който трябваше да приключи по Коледа миналата година, е буквално на финала. Във вторник е бил положен предпоследния слой асфалт и остава само износващия пласт, което ще се случи до дни. Тротоарите са направени. Има поливна система, изградена не с държавното финансиране, а с пари от бюджета на района. Сложени са тръбите и тепърва ще започне процедурата за изграждане на сондажите.

"Има довършителни дейности, но улицата се случва добре, ще стане много хубава" - коментира Стойчева.

Реконструкцията

Ремонтът на улицата започна с подмяна на ВиК мрежата. Габаритът на пътното платно се запазва, като тя остава двупосочна. Ще има изкуствени неравности за ограничаване на скоростта. Изградени са джобове за контейнери.

Съществуващият паваж е използван за оформяне на паркоместа за свободно паркиране. Над 120 дървета от вида "полски ясен" предстои да бъдат засадени в предварително подготвените дупки. Тук ще има и поливна система. Цялата улица ще грейне с ново осветление.