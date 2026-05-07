Дългоочакваната реконструкция на ул."Генерал Колев" в район "Западен" е към своя край. След месеци на активни строителни дейности, основната пътна част е асфалтирана, а новите тротоари и паркоместа вече са отворени за ползване от гражданите.

Технологични срокове и маркировка

Въпреки че движението е улеснено, проектът не е напълно завършен, уточнява районният кмет Тони Стойчева. Полагането на пътната маркировка ще се извърши след изтичане на необходимото технологично време, за да се гарантира устойчивостта на боята върху новия асфалт. Към момента шофьорите вече могат да използват обособените джобове за паркиране, които целят да облекчат натоварения трафик в междублоковите пространства, съобщава Plovdiv24.bg.

Мащабно озеленяване

Една от най-важните стъпки в обновяването на градската среда е предстоящото възстановяване на зелените площи. Според одобрения проект, предстои засаждането на нови дървета от вида полски ясен. Изборът на този вид не е случаен – той е известен със своята издръжливост на градски условия и осигуряването на добра сянка, което е от критично значение за климата в Пловдив през летните месеци.

Припомняме, че реконструкцията на улицата започна през септември 2025 г. и трябваше да завърши до края на 2025 г. Проектът е на Община Пловдив, финансиран с 1,8 млн. лв. от държавата, а изпълнител е "Парсек груп". С пари от бюджета на кметството на "Западен" се проектира поливната система и закупуването на предвидените новите дървета.