Държавният глава Илияна Йотова награди с Почетния знак на президента почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо за значимия му принос към патриотичното и родолюбиво възпитание на младото поколение и укрепването на връзките между Република България и Италианската република.

От 2102 г. Джузепе де Франческо е основател и управител на консултантска компания със седалище в град Пловдив, която подпомага български и чуждестранни предприемачи в развитието на иновативни и устойчиви проекти на Балканите. Активно работи за укрепването на икономическите, културни и образователни връзки между Италия и България, а от 2023 г. работи активно с ученици и студенти от Младежките гвардейски отряди.

С личен пример възпитава младите хора в дух на патриотизъм и любов към родината, като същевременно създава възможности за международни контакти, образователни инициативи и институционални партньорства.

Кой е Джузепе де Франческо

Джузепе де Франческо е роден на 29 юли 1975 г. на остров Сицилия. Завършил е политически науки в университета в Перуджа. След дипломирането си през 2000 г. специализира икономика на европейската интеграция във Великобритания и Франция. В България пристига през 2005 г. Женен е за българка, с която се радват на дъщеря. Джузепе де Франческо е избран за почетен консул на Италия в България, на мястото на Пиетро Луиджи Гиа. Консулският му окръг обхваща територията на област Пловдив.