Община "Тракия“ реализира цялостно благоустрояване на пространството около блок 157, с цел подобряване на градската среда и условията за живущите в района.

В рамките на извършените дейности са ремонтирани пешеходните алеи пред блока и подходите към входовете, като по този начин е осигурено по-безопасно и удобно придвижване на пешеходците. Поставени са и нови пейки, които допринасят за по-комфортна среда за отдих и социални контакти.

Значително внимание е отделено и на зелената система в района. Извършено е ново озеленяване с иглолистна растителност, което подобрява естетическия облик на пространството и създава по-свежа и приветлива атмосфера.

Подобрения са направени и по отношение на паркирането – паркоместата пред блока са освежени и подравнени, с което се улеснява достъпът и се повишава удобството за жителите.

В допълнение е обособен специализиран "джоб“ за съдовете за битови отпадъци, съобразен със стандартите за новите контейнери. Изграден е и нов тротоар, който осигурява директен и удобен достъп до зоната за отпадъци, като същевременно допринася за по-подредена и функционална градска среда.

Кметът на "Тракия" Георги Гатев посочват, че подобни дейности са част от последователните усилия за създаване на по-чиста, по-зелена и по-приятна градска среда за жителите на район "Тракия“.