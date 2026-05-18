Днес Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съвместно с регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК) в цялата страна, ще проведе Национален ден на отворените врати, съобщиха от институцията за Plovdiv24.bg.

Инициативата е част от мащабната информационна кампания "НЗОК за теб“, която се развива динамично и утвърждава стремежа на институцията да бъде все по-близо до хората. Като естествено продължение на кампанията вече бе проведена и първата среща по следващия етап – "НЗОК при теб“, чрез който екипите на Касата излизат извън институционалните рамки и достигат директно до гражданите в различни населени места, за да разговарят с тях, да чуват техните въпроси и да съдействат за решаването на конкретни проблеми.

През последните години НЗОК, заедно със своите регионални структури, се утвърждава като новатор в инициативите, насочени към пациентите. Представители на институцията вече посетиха домове за възрастни хора, училища, университети и общини, където предоставиха полезна информация и създадоха възможност за открит диалог със здравноосигурените лица.

Националният ден на отворените врати е поредна стъпка в тази посока. На 18 май гостите на институцията в цялата страна ще имат възможност да се запознаят със системата отвътре, да видят как функционира НЗОК и да получат отговори на своите въпроси. Посетителите ще могат да разговарят лично с управителя и подуправителя на НЗОК, както и с директорите на дирекции в централното управление и директорите и експертите на РЗОК.

НЗОК поставя пациента в центъра на своята дейност и съзнава, че доверието се изгражда чрез близост, прозрачност и активна комуникация. Именно затова институцията продължава да развива нови подходи за връзка с гражданите – не само чрез предоставяне на услуги, но и чрез лично присъствие, ангажираност и грижа.

С всяка следваща инициатива институцията доказва, че е модерна, отворена и отговорна и работи активно в полза на пациентите и обществото.