Заместник-кметът по образование и дигитализация на Пловдив Владимир Темелков ще се ангажира с партийна дейност като ръководител на Младежката академия на ГЕРБ, както и като координатор на структурата в Пловдив. Решението е обявено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на партийна среща с младежи от Пазарджик и Пловдив, проведена във Велинград.

По думите на Борисов, новата роля на Темелков ще включва организационна и координационна работа както на местно, така и на национално ниво, с акцент върху развитието на младежките структури и връзката между различните поколения в партията.

На събитието е присъствал и кметът на Пловдив Костадин Димитров, който изпълнява и функциите на областен координатор на ГЕРБ.

В изказванията си Борисов акцентира върху ролята на младежките структури и необходимостта от "сплав между млади и стари“ в партията, която според него е ключова за организационното развитие.

По време на срещата лидерът на ГЕРБ направи и редица политически коментари, включително по теми като икономическата политика, цените и управлението на държавата.

Той заяви, че партията е "събрала значителни средства в бюджета чрез борба с контрабандата“ и коментира, че в една пазарна икономика цените не могат да бъдат устойчиво регулирани с административни мерки.

Борисов също засегна темата за сигурността и охраната си, като заяви, че около нея е имало "спекулации“, и направи ретроспективни коментари за работата си като главен секретар на МВР.

Бойко Борисов поздрави певицата Дара за победата на "Евровизия". Той каза че, ако залите не са били построени по време на неговото управление, няма къде да бъде опънат червения килим за домакинстване на изданието през 2027 година.