Съдия Иван Калибацев не се притеснява, защото няма основание за прекратяване на конкурсната процедура за избор на председател на Окръжен съд Пловдив, за което е кандидат. Той продължава да се бори за мястото и след очакваните реформи. За Plovdiv24.bg Иван Калибацев обясни подробно за основанията той да не бъде изслушан на последното заседание на ВСС на 12 май.

След като той възразява, че Общото събрание на Окръжния съд в Пловдив е незаконосъобразно, защото са нарушени общите правила и Закона за съдебната власт, като е било ръководено от редови съдия, а не от председателя му, ВСС приема неговата молба за основателна. За това заседание на ВСС постъпва молба от другия кандидат, с което той заявява оттегляне.

В случая, след като самото събрание за изслушване е незаконосъобразно, респективно и самото събрание за издигане на кандидатурата на Розалия Шейтанова явно е незаконосъобразно. В тази молбата като кандидат Шейтанова е посочила и други причини. И ВСС реши да покани другия кандидат и всички съдии, които желаят да се изкажат на 28 април, обясни Калибацев.

На 28 април нито кандидата, нито който е друг от Окръжен съд се включват да посочат проблема. След което изслушването е насрочено за 12 май, първата възможна дата. Но Съдийската колегия взима решение, че няма да го проведат, защото прекратяването за другия кандидат не е влязло в сила.

Но има и друго интересно нещо. Предният ден в деловодството на ВСС постъпва жалба, на която авторът е лице с три имена, сочещ се като редови съдя в Окръжен съд Пловдив. Но такъв съдия реално, дори такъв служител, няма в Окръжен съд в Пловдив, нито в Районен, нито в Апелативен съд. И тази жалба е администрирана до ВАС. Това става допълнително основание за отлагане на изслушването. ВСС приема, че няма да определя нова дата, защото трябва преди това ВАС да се произнесе. И понеже не могат да определят времето, през което ще се забави разглеждането на жалбата, те го оставят без насрочване, обясни още съдия Калибацев.

Но кой е авторът на въпросната жалба, защо се крие зад имена, каквито няма и защо тази жалба не е подписана дори, не се знае. Тя дори е изпратена по пощата. Но ако някой от ВСС желае да провери, би могъл да го направи, би могъл да възложи проверка. Защото това, като поведение сериозно уронва авторитета на органа на съдебна власт. Не може всяко лице да си измисля имена, да пуска жалби, които не са подписани дори, смята съдия Иван Калибацев..

По думите му, има и още един основен проблем във връзка с предстоящите промени за ограничаване на правомощията на ВСС.

Първо Прокурорската колегия прие, че няма как да се провежда избор, защото явно има нагласа за налагане на мораториум върху определени решения на ВСС. И това е логично и резонно, посочи още Калибацев.

Впоследствие, от статия в специализиран сайт той разбира, че съдии искат едва ли не прекратяване на конкурса за избор на съдия на Окръжен съд Пловдив. Но няма никакво основание за прекратяване на конкурсната процедура, коментират от ВСС. В тази ситуация, когато единият кандидат се оттегля, другият продължава сам.

Назад във времето подобен казус е съществувал и в Районен съд. В такъв случай, конкурсната процедура си остава и се чакат времената, когато реформата ще е приключила и ще може да се проведе избора.