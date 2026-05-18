211 информационни табла на спирките от градския транспорт в Пловдив вече работят, свързани са с GPS системата и показват кога кои автобуси ще пристигнат. В целия град има 380 устройства и процедурата по присъединяването им към мрежата продължава. Проверяват се неработещите табла, за да се установи какъв е конкретният технически проблем.
В последните месеци е направена реорганизация на градския транспорт. Това включва увеличение на броя на спирките, 7 линии работят до 23,00 часа, а в събота и неделя има повече превозни средства и интервалът за преминаване е съкратен. 180 автобуса вече са оборудвани с валидатори.
Кметът припомни, че предстои да се демонтират автоматите за продажба на билети, които така и не заработиха. Премахването им ще стане възможно след изчистване на юридическите въпроси, тъй като има съдебено дело между Община Пловдив и испанската фирма Индра.
211 от 380, мале мале...с една дума само половината работят. Нямам думи. Това прилича като преди 20-тина години, когато сложиха броячите на кръстовищата - никаква поддръжка и за няколко години постепенно окапаха, щото се оказа, че няма кой да ги поддържа и така и не решиха нищо. Отпаднаха по естествен път - пълен смях!
