211 информационни табла на спирките от градския транспорт в Пловдив вече работят, свързани са с GPS системата и показват кога кои автобуси ще пристигнат. В целия град има 380 устройства и процедурата по присъединяването им към мрежата продължава. Проверяват се неработещите табла, за да се установи какъв е конкретният технически проблем.

Всяко табло има различен проблем – нарушен трансформатор, батерия или друг дефект, който трябва да бъде ремонтиран. Усилията са от месец и половина, каза кметът Костадин Димитров.

В последните месеци е направена реорганизация на градския транспорт. Това включва увеличение на броя на спирките, 7 линии работят до 23,00 часа, а в събота и неделя има повече превозни средства и интервалът за преминаване е съкратен. 180 автобуса вече са оборудвани с валидатори.

Кметът припомни, че предстои да се демонтират автоматите за продажба на билети, които така и не заработиха. Премахването им ще стане възможно след изчистване на юридическите въпроси, тъй като има съдебено дело между Община Пловдив и испанската фирма Индра.