Пловдивчанка се оплака от грубо и незаслужено отношение от страна на водач в градския транспорт, който изхвърлил парите ѝ на земята и отказал да й даде билет. Инцидентът е станал 13 май около 17:10 ч. в автобус по линия №4, движещ се в посока центъра от спирката на "Форум“ в район "Тракия“ с номер 6788.

За неприятното преживяване жената сигнализира редакцията на Plovdiv24.bg. Пред наш репортер тя разказа, че в превозното средство е нямало кондуктор, а при опит да плати пътуването си с центове, е била посрещната с викове и агресия от страна на шофьора.

Конфликтът в автобуса

Пътничката е имала в себе си банкнота от 50 евро и центове, като е събрала точната сума от 50 цента (2 по 20 и 2 по 5 цента) за таксуване. Вместо да изпълни задълженията си, шофьорът започнал да крещи, буквално хвърлил монетите на земята и не издал билет. До думите му такива центове не му ги приемали от фирмата. Така нашата читателка е била принудена да пътува като нередовен пътник поради отказа на служителя да приеме монетите. Тя помоли да разгласим случая, за да се види реално пловдивчани на какво са подложени при пътуване с градските рейсове.

Системни проблеми с транспорта

Положението с градския транспорт в Пловдив се влошава ежедневно, като електронното таксуване все още не функционира, въпреки наличното оборудване в част от автобусите. Кметът Костадин Димитров нееднократно е обяснявал забавянето с факта, че не всички превозни средства са напълно оборудвани след смяната на превозвачите и прекратяването на договорите с предишните оператори Веселин Дошков и Димитър Чолаков. Към момента всички 29 градски линии са предоставени на Петко Ангелов, който оперира със временна спешна мярка, наложена от областния управител вече повече от година.

Правни пречки и състояние на парка

Припомняме, че консорциум ДЗЗД "Градски транспорт – 2026“ спечели проведената обществена поръчка. Въпреки че обединението е избрано за изпълнител за срок от 10 години, финализирането на договора се отлага за неопределено време заради жалба в КЗК от сдружение "Пловдив на гражданите“. Превозвачът Петко Ангелов заяви за Plovdiv24.bg, че няма да остави гражданите без превоз, но ако се стигне до обжалване пред ВАС, ще се разчита на старата техника от временната мярка. Към днешна дата пътниците често се сблъскват със стари и нечисти автобуси, както и с неработещи електронни табла по спирките.

Положението в настоящия момент

Към момента консорциумът разполага с 360 автобуса, от които 100 са нови метанови машини с екологичен клас Евро 6, оборудвани с климатици. От общия парк 180 превозни средства вече разполагат с устройства за електронно таксуване, но административните и правни процедури блокират пълното стартиране на системата. Тези превозни средства ще тръгнат по линиите, след като договорът бъде подписан с Общината.