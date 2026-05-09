Жител на Пловдив сигнализира за сериозен проблем с присвояване на общи части в жилищна сграда на бул. "Александър Стамболийски“ 75А, където незаконно е поставена врата в коридора на етажа от негова съседка. Пловдивчанинът е принуден да води дълга битка с институциите, тъй като преградата ограничава достъпа до разпределителните кутии на целия вход, а собственичката на апартамента, която е монтирала преградата живее постоянно в Холандия.

Кореспонденция с институциите

Читателят на Plovdiv24.bg сподели, че въпреки установената незаконност и изтеклите срокове за доброволно изпълнение, районната администрация все още не е пристъпила към принудително премахване.

Благодарение на намесата на главен комисар Александър Джартов (директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението“), коридорът е бил освободен от натрупани мебели, но алуминиевата врата остава на мястото си.

Сигнал до общината и района

Пловдивчанинът вече е изпратил официално искане до кмета на Пловдив Костадин Димитров и кмета на район "Южен“ Атанас Кунчев за незабавно стартиране на процедура по принудително премахване. В сигнала си той подчертава, че е налице решение на Общото събрание на етажната собственост от 28 април 2025 г. за отстраняване на преградата, както и изрични указания от Областната администрация за предприемане на действия.

По думите на пловдивчанина, въпреки направените предписания от район "Южен“, реални мерки за възстановяване на законността на етажа не са предприети. Читателят ни определя ситуацията като "безумие“ и настоява отдел "Строителен контрол“ към общината да упражни правомощията си, за да се прекрати незаконното завземане на общи части.

"Недопустимо е всеки, където му е удобно, да си присвоява, усвоява и завзема общи части. Именно общината трябва да се намеси и да си продължи процедурата докрай, след като вече е разпоредила премахването на незаконната преграда на етаж 4. Смятам, че сроковете за доброволна такава отдавна са изтекли и е крайно време за действия от страна на общинска администрация", споделя пловдивчанинът.

Той допълва, че все още няма издаден административен АКТ - глоба за нарушението на Закона.

Проверки на районната администрация

