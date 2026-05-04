Автоматите за продажба на билети и карти, монтирани преди десет години на спирките в Пловдив, ще бъдат премахнати до два месеца. Това съобщи на последната сесия на местния парламент кметът на Пловдив Костадин Димитров в отговор на питане на общински съветници за прословутия транспортен проект, възложен през 2014 г. на испанската фирма "Индра“.



По думите му с концесионера на спирките се провеждат разговори, защото трябва да се изчистят изискванията по концесионния договор.



Plovdiv24.bg припомня, че по проект бяха предвидени 91 машини, от които 50 трябваше да бъдат монтирани на обществени места - в районните кметства, социални, учебни и здравни заведения, а 41 - на автобусни спирки с цел да улесняват пътниците при електронното таксуване в градския транспорт.