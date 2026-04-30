Вече има 100 работещи електронни табла по спирките в града, а до няколко дни ще има над 200 оборудвани автобуса. По няколко линии се движат автобуси до 11 без 15 вечерта. Всичко това се случва в период само за една година благодарение на усилията на общинската администрация, след като в продължение на 20 години градският транспорт на Пловдив систематично беше унищожаван. Това заяви кметът Костадин Димитров в отговор на политическа декларация на общинските съветници от групата "Независими за Пловдив", предава Plovdiv24.bg.

Градоначалникът не пропусна да отбележи, че групата е сформирана от напуснали други политически сили съветници. Припомни популярната история защо до казана с българите няма дявол с тризъбец.

"Вчера една жена ми каза, че автобус по линия 27 не е минал, заобиколил. Е, няма да си получат парите, ще ги санкционираме. Подобрението ще стане, но не с магическа пръчка. Факт е, че положените усилия дават резултат" - заяви Димитров.