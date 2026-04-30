Вече има 100 работещи електронни табла по спирките в града, а до няколко дни ще има над 200 оборудвани автобуса. По няколко линии се движат автобуси до 11 без 15 вечерта. Всичко това се случва в период само за една година благодарение на усилията на общинската администрация, след като в продължение на 20 години градският транспорт на Пловдив систематично беше унищожаван. Това заяви кметът Костадин Димитров в отговор на политическа декларация на общинските съветници от групата "Независими за Пловдив", предава Plovdiv24.bg.
Градоначалникът не пропусна да отбележи, че групата е сформирана от напуснали други политически сили съветници. Припомни популярната история защо до казана с българите няма дявол с тризъбец.
"Вчера една жена ми каза, че автобус по линия 27 не е минал, заобиколил. Е, няма да си получат парите, ще ги санкционираме. Подобрението ще стане, но не с магическа пръчка. Факт е, че положените усилия дават резултат" - заяви Димитров.
Майна Таун
преди 26 мин.
Супер е транспорта, за 1 левче влакче на ужасите, може да се запали, също лятото е сауна, може да падне някоя врата, шофьорите пафкат цигари на няколко промила, фучат със 100
onix06
преди 52 мин.
Това е смешно изявление, някаква шега, виц. Закъснявате с 29 дни... 1ви Април вече е далеч. ГЕРБ сте на власт от 10 години в града... Града под тепетата вече символ/ нарицателно на разруха, задръствания,квартали бе вкус и мисъл, строежи в междублоковите пространства, "оди пеш, бе!", мръсен въздух и падащи дървета навсякъде!
_Itzo_
преди 53 мин.
Не мога да разбера каква е тази халба с таблата? Те си работвха много добре, преди на някой да спре да му пука. А идотът, който е решил да се изписва на един ред, може спокойно да се гръмне.
един тракиец
преди 57 мин.
16 години "работа, работа, работа", няколко проекта за ГТ и десетки милиони усвоени. Кметът да внимава за кои години говори, че са все техни кметове и общински съвети.
вкпл
преди 1 ч. и 19 мин.
С каква наглост изобщо се хвалиш, че години след крайния срок таблата светнали ... пълен позор!
