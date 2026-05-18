С тържествена програма, подготвена от учениците, Основно училище "Яне Сандански“ в Пловдив отбеляза днес своя патронен празник и 76 години от основаването си.
Кулминация на празничния ден бе официалното откриване на новия учебен корпус с 12 модерни учебни кабинета и нов STEM център, които ще осигурят още по-добра и съвременна образователна среда за учениците.
Лентата прерязаха официалните гости на събитието директорът на училището Антония Цокова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът Хакъ Сакъбов, кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.
През последните две години в ОУ "Яне Сандански“ са реализирани няколко мащабни проекта. Изграден е нов корпус с 12 учебни кабинета за близо 300 ученици и учители, обновена е спортната зала, а съществуващата учебна сграда премина през основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност. В рамките на проектите са изградени и нови площадки за игра и спорт на открито.
Общата стойност на реализираните проекти, включително строителен и авторски надзор, възлиза на близо 5 милиона евро с ДДС, като значителна част от средствата са осигурени по програми на Министерството на образованието и науката.
