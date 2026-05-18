С тържествена програма, подготвена от учениците, Основно училище "Яне Сандански“ в Пловдив отбеляза днес своя патронен празник и 76 години от основаването си.

Кулминация на празничния ден бе официалното откриване на новия учебен корпус с 12 модерни учебни кабинета и нов STEM център, които ще осигурят още по-добра и съвременна образователна среда за учениците.

Кметът разгледа новия СТЕМ център

Лентата прерязаха официалните гости на събитието директорът на училището Антония Цокова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът Хакъ Сакъбов, кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.

За нашето училище днес е ден за гордост, защото отбелязваме 76 години, изпълнени с труд, традиции и стремеж към бъдещето. Името на Яне Сандански носи послание за смелост, достойнство и отдаденост, ценности, които вдъхновяват нашите ученици и учители. Днес празнуваме и защото откриваме новата сграда с 12 модерни класни стаи, което ни дава възможност да преминем към едносменен режим на обучение, с което децата ще имат повече време за учене, спорт и пълноценно детство. Честит празник, обърна се към гостите директорът на ОУ "Яне Сандански“ Антония Цолова.

С обновяването на ОУ "Яне Сандански“ то затвърждава своята роля като модерно училище, предлагащо качествено и съвременно образование в комфортна и енергийно ефективна среда, отбеляза в думите си към гостите на празника кметът Димитров.

През последните две години в ОУ "Яне Сандански“ са реализирани няколко мащабни проекта. Изграден е нов корпус с 12 учебни кабинета за близо 300 ученици и учители, обновена е спортната зала, а съществуващата учебна сграда премина през основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност. В рамките на проектите са изградени и нови площадки за игра и спорт на открито.

Част от официалната програма

Общата стойност на реализираните проекти, включително строителен и авторски надзор, възлиза на близо 5 милиона евро с ДДС, като значителна част от средствата са осигурени по програми на Министерството на образованието и науката.