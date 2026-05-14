На 18 май 2026 г. Основно училище "Яне Сандански“ ще отбележи своя патронен празник с откриване на обновената учебна база - новоизградената сграда за учениците от начален етап на обучение, както и високотехнологичен STEM център. Събитието ще започне в 09:00 часа с празничен водосвет. Организаторите са подготвили вълнуваща програма, чрез която ще засвидетелстват почит към патрона на училището.

След тържеството новият корпус ще бъде официално открит от Ръководството и официалните гости. Специалният ден ще продължи с демонстрации на иновативни образователни методи по предмети. Новоизграденият STEM център e по договор BG-RRP-1.015-2255-C02 "Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ “Яне Сандански", гр. Пловдив“.

Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – "Училищна STEM среда“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Министерството на образованието и науката. STEM центърът разполага с високотехнологично оборудване, което ще стимулира креативността и аналитичното мислене на децата. Той ще позволи на учениците да се обучават в среда, отговаряща на изискванията на 21-ви век, като интегрира наука, технологии, инженерство и математика в практически учебен процес.

Паралелно с това в новият корпус има 12 модерно обзаведени и комфортни класни стаи, които ще позволят учениците да преминат на едносменен режим, затвърждавайки позицията на Основно училище "Яне Сандански“ като едно от най-динамично развиващите се учебни заведения в град Пловдив. Свързано с традициите и с поглед към бъдещето, Основно училище "Яне Сандански“ е не само домът на Пиринския орел, но и място, където учениците се изграждат като личности, възпитават се в ценности и в увереност за утрешния ден.