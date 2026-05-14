С 33 гласа "за", нито един "против" и 13 "въздържал се" пловдивските общински съветници отмениха решението си от предходната сесия, касаещо пренасочване на междуселищните автобуси заминаващи/пристигащи от/до Пловдив. Дебатът продължи повече от два часа и половина с едно кратко прекъсване от десетина минутки, предава репортер на Plovdiv24.bg.

В първата част на дебата стана ясно, че кметът преговаря с НКЖИ за безвъзмездно предоставяне на държавен терен до гара "Филипово", на който да се обособи нова автогара. Очевидно почивката е подействала освежаващо за съветниците, защото във втората част разговорът доби по-концентриран и фокусиран вид. Бившият кмет и настоящ общински съветник Славчо Атанасов удари рамо на групата на ПП-ДБ относно предложението им за изграждане на спирконавеси в пространството пред автогара "Север".

Нека да бъдем реалисти – поставени сме в ситуация "цунг цванг“, т.е. всеки следващ ход е губещ. Буквално изпитах съжаление към кмета, защото му вменявате невъзможни неща. Единственото реално нещо е да се направи навес. Усещам тънка съпротива в ОбС, защото кой инвеститор ще тръгне да строи блокове, когато под носа му боботят автобуси? Но един известен американец беше казал: "Което не се купува с пари, се купува с много пари". Г-н Дошков може да изчисли колко ще спечели от продажбата на апартаменти като ги построи и да поиска такава сума от общината, но няма да можем да я осигурим. Не подхожда на стила на Пловдив. На това германците му казват: "Gesicht". Господин Кмете, не искам да съм на вашето място, заяви в изказването си Атанасов.

Съветникът от "Независими за Пловдив" Илия Гатев обобщи, че Пловдив няма никакви варианти в момента, след 2 месеца ще трябва да се вземе решението, което днес се отменя и тогава всички автобуси ще се насочат към автогара "Родопи". Апелира държавата и в частност всички народни представители от Пловдив да лобират за случване на нова автогара до гара "Филипово", защото от ОбС зависи единствено определянето на началната и крайна спирка на междуселищните автобусни превози.

По-рано в дебата стана ясно, че оператор на автогарата на централна гара е държавната НКЖИ и в тази връзка Димитър Колев от ГЕРБ попита кмета кой ще е оператор на бъдещата автогара до гара "Филипово".

Въпросът дали общината ще оперира опира до това доколко ние ще можем да я направим печеливша. Трябва да предоставим условия. Мисля, че вие също трябва да вземете решение. Пред мен е схемата, не е нещо сложно, не изисква сериозни инвестиции, има кратък срок на изграждане, разясни Димитров.

След 2007 г. това вече не е Община, декапитализирана е, няма транспорт, няма нищо. Една разбухана кошница и кметът единствено може да връзва някоя връзчица да не се разпадне. Заложени са бомби, непоправимо е и те ще продължат да избухват. Къде са кметовете на Съединение, "Марица" и Раковски? Проблемът с автогарата не е само на община Пловдив, това е общ проблем, касаещ жители на тези почти обезлюдени села. Ние тук 51 съветници се хващаме за гушите, а тях ги няма, посочи Георгиев.

Дебатът беше прекратен по предложение на инж. Гошо Къчков, който подчерта, че два часа се говорят едни и същи работи. Процедурата беше приета с 23 гласа "за", 11 "въздържал се" и 7 "против", а след това последваха обяснения за отрицателен вот. Спас Шуманов заяви, че автогарите в Пловдив, с изключение на тази до централна гара, са с отпаднала необходимост. Слави Георгиев прикани колегите си да не се карат.Според Веселин Маневски сесиите се превръщат в арена, призова Общинският съвет да работи ползотворно и припомни как е било по времето на кмета Иван Тотев

В крайна сметка съветниците отмениха предишното си решение за пребазиране на рейсовете от/до София и Асеновград и те ще ползват автогара "Юг" и пренасочването на автобусите от автогара "Север" към автогарите "Юг" и "Родопи". Това означава, че се запазва досегашната ситуация с междуградския транспорт.