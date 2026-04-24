Община Пловдив подготвя промени в транспортната схема, които включват преместване на началните и крайните спирки за междуградските линии до София и Асеновград, както и откриването на нови спирки за градския транспорт. Предложението, внесено от заместник-кмета по транспорт Николай Душков, цели да улесни пътниците и да оптимизира трафика в ключови градски зони.

Писмото до общинските съветници предвижда автобусите по линиите Пловдив – София и Пловдив – Асеновград (квота на Община Пловдив) вече да тръгват и да пристигат на Централна автогара (пред Централна жп гара), вместо на автогара "Юг“, информира Plovdiv24.bg. Мотивите за тази промяна е премахването на объркването сред гражданите, тъй като до момента автобусите от столичната квота ползват Централна автогара, а тези от пловдивската – автогара "Юг“. С уеднаквяването се осигурява и по-удобна връзка с железопътния транспорт.

Важни новости се предвиждат и за вътрешните градски линии:

Кв. "Прослав“: Изгражда се нова спирка № 504 – "Медицински център Прослав“ на ул. "Просвета“. Тя ще обслужва линии № 6, 11, 15, 17, 24, 37, 66, 93, 113 и 222, като целта е да се осигури по-лесен достъп до здравеопазване.

Бул. "Кукленско шосе“: Въвеждат се спирки № 502 (ВУСИ) за линии № 17 и 24, и № 503 (срещу автосервиз "Пенев“) за линии № 17, 24 и 37.

Бул. "Васил Априлов“: Разкриват се спирка № 467 (срещу "Рено“) за линии № 11, 93 и 113, и спирка № 469 (жп прелез "Васил Априлов“) за линия № 93.

Премахване: Спирка № 279 "Метан станция“ на ул. "Скопие“ (линия № 37) ще бъде закрита поради трудна достъпност и несъответствие с изискванията за отстояние.

Промените са мотивирани от необходимостта за подобряване на организацията на градския транспорт, регулиране на трафика и ускоряване на времето за пътуване. Очаква се Общинският съвет да гласува предложението на следващата сесия на общинския съвет, която е на 30 април.