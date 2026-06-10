Пътуването с автобус по една от най-натоварените линии в страната, между Пловдив и столицата, вече излиза значително по-солено на пътниците. В рамките на по-малко от три месеца цената на билета претърпя две поредни увеличения. След като до март месец билетът се продаваше за 7,56 евро, днес стойността му вече е 11 евро, което представлява драстичен скок от 45 процента. Докато превозвачите оправдават поскъпването с тежкия икономически натиск и липсата на държавна подкрепа, гражданите изразяват сериозно недоволство от финансовия товар, който се прехвърля изцяло върху техния гръб.

За хората, на които се налага да пътуват редовно, новото увеличение е сериозен удар. Георги Панчов, който работи като регионален мениджър в столична компания и ежеседмично пътува от Пловдив, споделя, че услугата е останала абсолютно същата. Автобусите и времето за придвижване не са се променили, а реално единствената видима разлика за хората е по-високата цена. В неговия случай разходите се поемат от работодателя, но той е категоричен, че ако трябваше да плаща сам, бюджетът му нямаше да издържи и би бил принуден да напусне работа. Не по-малко засегнати са и студентите, за които липсват каквито и да е преференции или намаления.

Младежи, учещи в София, коментират, че ежемесечното вдигане на цените е изключително неприятно и въпреки че бизнесът се опитва да оправдае разходите си, пътниците нямат никаква вина за ситуацията. Възрастни хора също изразяват шок от новите цени, сравнявайки психологическата граница от един лев с настоящото едно евро. Въпреки недоволството обаче, повечето граждани признават, че нямат голям избор и когато пътуването е спешно, цената не може да ги откаже.

От другата страна на бариерата, бизнесът твърди, че увеличението е било напълно неизбежно. Петко Ангелов, собственик на една от фирмите превозвачи по линията, обяснява пред NOVA, че скокът в цената на дизела е само една от причините. Компанията е притисната от сериозен ръст на общите разходи, включително нарастване на възнагражденията на шофьорите и драстично поскъпване на поддръжката. Всички доставчици и сервизи са вдигнали цените си с около 30 или 40 процента, като пример за това е сериозното поскъпване на консумативи като машинното масло. За да вървят автобусите безопасно, те трябва да бъдат ремонтирани, което изисква средства.

Ангелов допълва, че фирмата е инвестирала и в нова онлайн платформа за избор на място, както и в пет чисто нови автобуса, закупени директно от завода на стойност два милиона евро. Превозвачът признава, че са изчаквали с вдигането на цените с надеждата за компенсации от държавата, но тъй като такава помощ не е постъпила, са били принудени да предприемат тази стъпка.

Ситуацията в транспортния сектор остава критична, като малки и средни компании в бранша вече се намират пред фалит. Поради тази причина превозвачите настояват за спешна среща с редовното правителство, на която да предложат варианти за субсидиране и разсрочване на лизинговите вноски – мерки, които вече са били обсъждани със служебния кабинет. Транспортният бранш е категоричен, че ако премиерът не организира среща за решаване на проблемите им, в понеделник, 15 юни, ще се проведе масов протест.