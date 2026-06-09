Пловдивчанка излезе с емоционален апел към местната власт в Пловдив и към всички районни кметства. Поводът за реакцията ѝ в социалните мрежи е залепен фиш за неправилно паркиране върху стъклото на автомобила ѝ.

Въпреки че шофьорката не оспорва извършеното нарушение и приема наложената ѝ глоба, тя поставя сериозен въпрос за безопасността на пътя и начина, по който служителите на "Паркиране и репатриране“ лепят стикерите.

"Стикерът е изключително труден за премахване, а размерите му закриват голяма част от видимостта на шофьора, когато е поставен на такова критично място като стъклото на шофьорската врата“, споделя жената.

Пловдивчанката разказва, че е имала късмет да разполага със спирт и стъргалка за скреж в колата си, с които в рамките на 10 минути е успяла да почисти прозореца, за да си осигури нужната видимост. Тя обаче обръща внимание на хипотетични, но напълно реални опасни ситуации - какво се случва, ако в колата има деца или възрастни хора, нуждаещи се от спешна медицинска помощ и как реагира шофьор, който няма под ръка инструменти за почистване в критична ситуация?

"В подобни ситуации се създават излишни рискове. Въпреки че сте в пълното си право да ме глобите, моля за в бъдеще да се съобразявате с това къде поставяте тези стикери - за доброто и безопасността на всички“, апелира тя към ОП "Паркиране и репатриране“.

Публикацията бързо натрупа популярност и предизвика ожесточена дискусия в пловдивските фейсбук групи. Потребителите се разделиха на два лагера около въпроса дали трудното отлепяне е умишлено търсен ефект.

Част от коментиращите защитиха действията на общинските служители, изтъквайки възпитателния ефект на тежкото лепило. "Цялата идея на този фиш е хем да си платиш, хем да ти дойде акълът за другия път. Имат възпитателен ефект - свалянето на стикера е част от наказанието!“, гласи един от консервативните коментари под поста.

На абсолютно противоположното мнение са други пловдивчани, които виждат в действията на проверяващите умишлено заяждане: "Тия фишове ги лепят едни комплексари и това им е ритуал - лепят ги все едно лепят тапети. А може да го залепят наполовина, за да се отлепя по-лесно. Но комплексарите се стараят да направят отлепянето максимално трудно, все едно е част от наказанието за извършеното нарушение.“