Издирват 80-годишен мъж с деменция, изчезнал в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Мъжът се е изгубил в района около Втора градска болница (МБАЛ "Св. Пантелеймон") в район "Южен", съобщават негови близки в социалните мрежи.
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