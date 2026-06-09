Издирват 80-годишен мъж с деменция, изчезнал в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Мъжът се е изгубил в района около Втора градска болница (МБАЛ "Св. Пантелеймон") в район "Южен", съобщават негови близки в социалните мрежи.

Изчезна баща ми, който е на 80 години. Загубил се е в района около болницата и в момента го търсим. Име: Трайко Гяуров Описание: Висок около 165 сантиметра, слаб, с черни дънки и черна тениска с надпис "Лондон". Поведение: дезориентиран, уплашен с деменция Ако някой го забележи или има информация, моля да се свърже веднага с мен на телефон: +359 88 8152681 или да подаде сигнал на телефон 112, съобщава във фейсбук дъщеря му Николинка Пенчева.