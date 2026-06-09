Летни температури през днешния 9 юни в цялата страна. Най-топло към 15,00 часа е било в Сандански, Свищов и Русе, където са отчетени 31 градуса, а най-студено - на връх Мусала - едва 6 градуса.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 15,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

София 26 градуса

Пловдив 29 градуса

Варна 25 градуса

Бургас 22 градуса

Русе 31 градуса

Стара Загора 26 градуса

Благоевград 29 градуса

Времето утре

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в крайните североизточни райони и по Черноморието – между 23° и 29°, за София – около 30°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи. Главно в Рило-Родопската област и западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.