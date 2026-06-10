Ако наскоро сте се разхождали край река Марица в Пловдив, няма начин да не сте ги забелязали. От няколко години градът ни си има нови, изключително симпатични съседи - нутриите. Тези едри гризачи бързо се превърнаха в истински хит в социалните мрежи и в любима атракция за малки и големи.

Читател на Plovdiv24.bg ни изпрати видеоклип на който се виждат три от тези животинки. Те съвсем спокойно си седят на каменните стълби до водата и чакат да бъдат нахранени. Животните изобщо не се страхуват от хората и се държат почти като домашни любимци.

"Те тук са свикнали хората да им дават храна" разказват пловдивчани, които редовно се отбиват край реката с торбички, пълни с моркови, ябълки и хляб. За много семейства с деца тези срещи вече са се превърнали в задължително забавление за почивните дни.

Какви са тези животни и откъде дойдоха?

Нутрията е известна още като "блатен бобър“. Родината ѝ е далечна Южна Америка. Преди много години у нас са ги внасяли в специални ферми заради ценната им кожа и месо. С времето обаче, някои животни са успели да избягат от тези развъдници, а други са били пуснати умишлено. Така те са заживели на свобода в българската природа, най-вече в Югоизточна България и около река Тунджа.

В самия център на Пловдив първите нутрии бяха забелязани през лятото на 2020 година. Тогава хората видяха само една майка с две малки. Големият бум обаче дойде 1-2 години след това, когато по бреговете на Марица вече се появиха цели семейства. Те бързо разбраха, че пловдивчани са добри и щедри, и започнаха смело да излизат по стълбите, за да си просят храна.

В България обитава различни водоеми – бракични (Бургаските езера, ез. Дуранкулак) и сладководни, вкл. язовири, бавнотечащи реки, канали, оризища (около Пловдив, Пазарджик и Стара Загора)

Симпатични, но все пак диви

Колкото и да са сладки обаче, еколозите ни напомнят, че нутриите не са местни животни за нашите земи. Те се водят "инвазивен вид“, нямат естествен враг в природата и ако се размножат прекалено много, могат да създадат проблеми. Нутриите обичат да копаят дълбоки дупки и тунели под земята, което може да повреди речните диги.

Те ядат огромни количества водна растителност и така могат да оставят без храна и дом нашите си, местни птици и животни. Като всички диви гризачи, те също могат да бъдат опасни за здравето.

Засега нутриите край Марица си остават просто забавна градска атракция. Специалистите все пак съветват да бъдем предпазливи. Колкото и да изглеждат дружелюбни, те са диви животни. И още нещо важно - ако решите да ги нахраните, по-добре им занесете морков или ябълка, вместо хляб или солети, които могат да ги разболеят.