Пловдивчани и гостите на града ще имат нова атрактивна локация за забавление, спорт и социални контакти. На 20 юни, между 10:00 и 13:00 часа, на алеята зад Младежкия център на Гребната база в Пловдив официално ще бъде открито MOVE GAME – иновативно интерактивно пространство за движение и игра в градска среда. Входът за събитието е напълно свободен за всички желаещи.
Проектът е реализиран от сдружението "БГ Бъди активен“ в рамките на едноименния международен проект и е част от програмата на "Месец на движението“ (MOVE Month). Тази инициатива има и по-широко значение за града, тъй като силно подкрепя кандидатурата на Община Пловдив за Европейска столица на спорта 2028.
В същността си MOVE GAME представлява игрово поле в реален размер, което умело съчетава физическата активност, социалното взаимодействие и забавлението на открито. Проектът стъпва върху принципите на така наречения "placemaking“ подход – концепция, която поставя хората и техните нужди в центъра на градското планиране. Вместо публичните пространства да се разглеждат просто като сива и статична инфраструктура, те се трансформират в живи, активни и привличащи общността места.
Основателят на "БГ Бъди активен“ Ласка Ненова споделя, че MOVE GAME е чудесен пример за това как дори малка намеса в градската среда може да превърне едно пространство в естествена точка за срещи, движение и общност. Според нея активният град не се създава единствено чрез изграждане на инфраструктура, а най-вече чрез хората, споделените преживявания и възможностите за включване, които се създават заедно.
Организаторите са подготвили тричасова интензивна програма за откриването, насочена към млади хора, активни граждани и семейства, като в празника ще се включат ключови партньори от сферата на спорта, младежките дейности и градската култура. Присъстващите ще имат възможност първи да изпробват елементите на новото игрово поле, а любителите на спорта ще могат да се включат в отворена тренировка с WOW GYM, както и да видят атрактивна демонстрация и тренировка по DA DAO. За тези, които предпочитат по-спокойните занимания, ще бъде обособена специална зона за общностни активности, допълнена от мобилна библиотека и уютен кът за четене, осигурени от мобилния бар BRINDO. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от много музика, разнообразни игри и специална томбола с награди за посетителите.
Проектът MOVE GAME е финансиран от Европейския съюз. Изразените в материала възгледи и мнения принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват непременно позицията на Европейския съюз или на Центъра за развитие на човешките ресурси, като нито една от двете институции не носи отговорност за тях.
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