Ресторант "ХЕПИ ДЖО“ уведомява своите клиенти, че временно преустановява дейността си поради преместване на нова локация.

След повече от двадесет и три години и половина, изпълнени с лоялност, споделени моменти и множество незабравими преживявания, екипът на ресторанта изразява своята искрена благодарност към всички свои гости за доверието и подкрепата през годините.

В момента се работи активно по създаването на още по-добро и приятно място, което да отговори на очакванията на клиентите и да предложи още по-високо ниво на обслужване и атмосфера.

Ресторантът ще отвори отново на нов адрес, който ще бъде съобщен допълнително в най-скоро време.

Plovdiv24.bg припомня, че в непосредствена близост до ресторанта тече изграждането на новата църква в квартал "Тракия“, като основите ѝ вече са почти завършени. Новият православен храм ще бъде с площ от 1200 квадратни метра и ще представлява трикорабна базилика с дължина 30 метра. Архитектурният замисъл е вдъхновен от стила на средновековната православна култура, сходен с този на Епископската базилика в града.