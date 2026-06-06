Пловдив отново ще бъде арена на живата история, оживяваща пред очите на жителите и гостите на града. За осма поредна година, от 12 до 14 юни, ще се проведе утвърденият вече фестивал "Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство". Фестивалът възкресява духа на отминалите епохи, съхранява традициите и представя по увлекателен начин богатото минало на България и региона. Повече за фестивала разказва за Plovdiv24.bg инж. Красимир Джамбазов, председател на Сдружение за исторически възстановки "Филипопол".

Разкажете ни какво да очакваме тази година, какви са участниците?

Тазгодишното издание е доста по-различно от това, което направихме миналата година, когато събитието се казваше "Блясъкът на Филипопол" и беше ориентирано към културно-историческите забележителности на града, т.е. в продължение на няколко седмици се случваха в различни забележителности на града исторически възстановки. Тази година се завръщаме към фестивалната програма на Лаута и в петък, на 12 юни, ще има шествие по Главната улица. То ще започне от Централна поща и ще завърши на Римски стадион в 19 часа. Шествието е на участниците във фестивала. По принцип лагерите са в Лаута, но правим и шествие отплощад централен до Римски стадион.

Там, в петък, от 18 часа започва официалната програма по откриването, където могат да се видят млади таланти. Всяка година представяме бъдещите талантливи звезди на Пловдив. Една от мисиите на фестивала е да помагаме за популяризирането именно на такива таланти. Тази година това ще бъдат Симеон Попов, Виктор Апостолов, Симеон Апостолов, Христо Йоцов.

Програмата продължава с модерен балет на историческа тематика "На крилете на Античността". След това има театрално танцов спектакъл на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, който е озаглавен "С любов към Пловдив".

С това културната програма приключва и започват историческите възстановки, които са хронологично организирани, т.е. започваме от Античност към Средновековие.

На арената на Римски стадион първо излизат гладиаторите. Те са представени от римски сенатор. Има битки. И разбира се, в тях участва Спартак.

След това прехвърляме гостите. Много важно е да отбележа, че входът е свободен - и на Лаута, и на Римски стадион. Публиката може както се разхожда по Главната, да влезе и да наблюдава програмата абсолютно свободно.

След Античността и гладиаторите идват средновековените битки, но след плавен преход със средновековни танци. След това следват ранносредновековни и късносредновековни битки. И завършваме с така наречените битки "Бохурт" (исторически средновековен бой с характерни оръжия и броня от края на 14 в.). Това са най-тежките съвременни битки, подобни на рицарските със силно обезопасени бойци. Повечето от тях са с професионална подготовка. Тренират също и ММА. Това са много подготвени, много атрактивни бойци, които могат да се видят. И в повечето държави подобни формати са платени. Така че препоръчвам, който иска да се забавлява, да ги наблюдава. Доста често се чуят мечове в броните и шлемовите. Много е атрактивно!

Те пресъздават оригинални битки, така ли? И къде ще може да се гледат те?

И оригинални битки и дуели, които се правят за забавление на публиката, от това време. Повечето оригинали от онова време ще могат да се наблюдават в лагерите на Лаута. Защото специално "Бухурт" е малко по-видоизменен, бойците са с брони, мечове, шлемове и щитове. Но не се държи толкова на историческата достоверност, колкото на атрактивната битка и разбира се да оцелеят и да се запазят участниците, тъй като е доста опасно.

А вече на Лаута еисторическите възстановки са абсолютни реплики, доколкото имаме информация за костюми, храна, въоръжение и бит. Така, както са били в Античността и Средновековето. Там започваме с "Дук Сантика", които представят Рим и римските легиони. Отново гладиаторите ще излязат да се бият, ще има траки, представени от група "Ситалко" от Пловдив, Антична Тракия. И оттам минаваме в лагера на Средновековието, където са "Витхол" и "Величие".

Там ще има стрелба с лък, традиционните бичове, прабългарските саби. Димитър Троканов е шампион по стрелба с лък от кон. Той със синъм ще демонстрира езда, стрелба и също включително и с куче. Това е така нареченото куче, познато и от мадарския конник. Тази комбинация с коня и кучето е много атрактивна за публиката. Разбира се, ще има средновековно облекло, представена от Калина Атанасова. Ще има медовина, традиционната за Средновековието напитка, представена от Любо Милинов. Ще има занаяти, представени от Емил Маринов и други.

Няма как на фестивал без музика. Група “Фрея" ще има самостоятелен концерт на Римски стадион, който ще започне от 18 до 19 часа преди останалата част от програмата, за която разказах. И ще има изпълнение и на парк Лаута.

Децата могат да опитат да направят нещо от глина, както са правили майсторите грънчари в Средновековието, под ръководството на Мариела Иванова.

Да не забравя Късното средновековие. Национално движение, "Традиция".правят също много интересни рицарски битки, и сдружение "Филипопол, сме ние, които сме и организатор на фестивала, представляваме Филипополското херцогство.

Става дума и за кръстоносните походи, които минават през Филиппопол. Имаме гости също и от чужбина - Белите Орли "Light Eagles", които са организатори на един от най-големите фестивали в Европа, в Сърбия, и група "Контея", която представя средновековни танци и "Найцев Врана", които са от Хърватия.

А тези самите борци, които ще се бият там в този атрактивен бой, за който казахте, те популярни ли са?

Да, Петър Владов е шампион. Това са абсолютно подготвени борци. Всеки може да дойде и да опитва определени неща на фестивала на Лаута. Но други неща не са за неподготвени. И се използват специални протектори. Оръжията са затъпени. В никакъв случай не трябва някой да опитва такива неща импровизирано.

А какво могат да опитат?

Препоръчвам на всички занаятите, кухнята, танците, от там нататък вече с инструктор, със самите групи могат да консултират до каква степен какво може да се опита и да се прави. Специално с битките трябва по-внимателно.

Участниците самите, това са организации, школи, нали така? Това не са случайни хора, които просто са изявяват?

Да, от много години се занимават, някои си имат научни степени. Калина Атанасова защити докторантура за средновековен български костюм.

Петя Крушева се занимава със средновековна кухня. Тя също е доктор на науките. Това са хора, които са отделили доста време от живота си. Тези, които се занимават с битки, например, обикновено тренират по няколко часа на ден в залите. Така че много е интересна програмата, всеки ще си прецени до каква степен, взависимост от възрастта, разбира се, в кое занимание може да участва активно или просто ще гледа и ще се наслаждава.

Самите рицарски доспехи и другите, с които се бият, участниците сами ли си ги набавят?

Повечето групи правят проучвания и могат да си ги изработват сами.

Става въпрос за тези, които са по нашите земи. За тях е по-лесно. Тези, които ползват западноевропейски аналози и други, много често се изработват в чужбина. Примерно прабългарските саби се правят в България от майстори, ножовете също се правят тук. Нашата група специално използва западноевропейски оръжия предимно. Малко са майсторите, които могат да направят подобен тип мечове в България. Малко са позагубени в определени региони традициите, другаде са се запазили. В зависимост от това коя група кой период и кой регион представя, или си изработва, или си набавя съответните исторически достоверни облекла и оръжия.

Кои са най-изявените майстори? Това са същите тези ножари, които знаем, или са други?

Някои участват. Примерно Емил Маринов е майстор, който прави средновековни накити, бижута, монети. Доста деца се забавляват много да си изковат собствени монети под негово ръководство, средновековни и антични. Ще има ковашка работилница също. Интересно е. Трудно ми е да изброя в момента всички майстори. Който проявява интерес да заповяда, мисля, че за всички възрасти е подходящо съдържанието.

Това е осмо поред издания на този фестивал, нали така? Има ли голям интерес към фестивала?

Ами, има интерес, осмо поред издание е. Забелязвам деца, които случайно са излезли на разходка в парка и цял ден не позволяват на родителите да ги приберат в къщи, искат да гледат още и още. Така че смятам, че интерес ще има и надявам се да има хубаво време, за да дойде повече публика. Важно е всички да знаят, че входът е свободен. Така че за всички е възможно да го посетят.