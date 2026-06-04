Прочутият български цигулар и дългогодишен музикален педагог Маестро Гаро Балтаян отбеляза своя 92-ри рожден ден. Легендарният творец, който е сред най-уважаваните членове на българската общност в САЩ, получи емоционални поздравления от свои сънародници зад океана. Семейство Балабанян от САЩ изпратиха до редакцията на Plovdiv24.bg своите най-топли пожелания за здраве и дълголетие към Маестрото. Те изразиха дълбоко преклонение пред делото му, с което той продължава да вдъхновява поколения наред и да прославя богатата българска музикална култура по целия свят.

Мост между Пловдив и САЩ: Признателност към корените

Освен празничния повод, семейство Балабанян използваха момента да отправят специални благодарности към колегите и приятелите на Маестрото в родния му Пловдив. Те изразиха признателност за изключителния жест на ръководството на НУМТИ "Добрин Петков".

През 2024 година Националното училище по музикално и танцово изкуство в Пловдив организира вълнуващ концерт в чест на 90-годишния юбилей на Гаро Балтаян, признавайки огромния му принос като дългогодишен преподавател. Събитието остави ярка следа и доказа, че духовната връзка между Пловдив и неговите големи таланти остава несломима, независимо от разстоянията и океаните.