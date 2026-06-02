Два пловдивски квартала са с намалено водоподаване днес, 02.06., съобщиха за Plovdiv24.bg от Водоснабдяване и канализация - Пловдив.

Поради планов ремонт на ел. захранването на Помпена станция ЮГ водоподаването по високите етажи на града и квартал "Прослав", както и части от квартал "Христо Сминрненски" ще бъде нарушено, за времето от 09:00 до 14:00 часа.

Справка в сайта на водното дружество показва и следните налични аварии в града, който следва да бъдат отсранени до края на днешния работен ден:

ул. "Кукуш" №14

ул. "Любляна" №5

ул. "Гавраил Кръстевич" №16

жк "Тракия" бл.140

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.