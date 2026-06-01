Дуалното обучение е работещ модел за изграждане на кадри, а учениците, които преминават през него, го доказват с увереност и ентусиазъм. В производствената база на "Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ в Тракия икономическа зона младите хора не просто учат – те работят, развиват умения и виждат бъдещето си.

"В завода разбираме нещата много по-добре, отколкото в класната стая“, казва Спас Божиков, ученик в 12-ти клас в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив /ПГХТТ/. "Тук виждаме всяка стъпка от процеса – как теорията се превръща в практика. Това ни дава увереност.“ За много от учениците работата в реална среда се оказва ключов фактор за тяхното развитие и мотивация. Вместо абстрактни уроци, те се сблъскват с реални задачи, екипна работа и отговорност. Теорията "оживява“ – обучението във фирмите превръща учениците в подготвени професионалисти. "Чувстваме се полезни, всички се държат приятелски и ни обясняват подробно“, допълва Спас. "Работата с ръце и ум прави деня смислен.“

Според учителите, успехът на дуалното обучение зависи от добрата организация в компаниите. А в "Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ тя е перфектна, казва инж. Ованес Харутюнян, преподавател в ПГХТТ по технически и специални предмети. "В Либхер учениците преминават през всички етапи на производството. Това е безценен опит. Те не само учат професия, но и изграждат трудови навици, дисциплина и социални умения“, допълва учителят.

В завода вече се виждат резултатите от този модел. Част от учениците остават на работа, други продължават образованието си с подкрепата на компанията. "Ако от петима ученици един остане при нас – това е успех“, казва менторът инж. Васил Георгиев. "Но истината е, че младите ни дават много повече – ново мислене, нова енергия.“ В момента в "Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ провеждат практиката си 15 ученика от 11-ти и 12-ти клас от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив /ПГХТТ/ и Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив /ПГЕЕ/. "От новата учебна година очакваме да станат 20“, посочва инж. Георгиев.

Компанията предлага не само практика, но и перспектива – от финансиране на висше образование до реална работа след дипломиране. Сътрудничеството между професионалните гимназии и индустрията вече дава резултати. Учениците от ПГХТТ и ПГЕЕ не само се обучават – те стават част от реалната икономика още преди да завършат.

От ръководството на ПГЕЕ подчертават, че моделът гарантира не просто знания, а готовност за работа и успешна реализация. Учениците не само усвояват професия, но и се адаптират към корпоративната култура на водещ световен производител. Младежите получават знания, опит и доходи още от ученическата скамейка. Бизнесът – подготвени кадри. Образованието – смисъл и реална връзка с икономиката. И най-важното – младите хора намират своя път. Защото, когато видиш как работи светът – започваш да вярваш, че имаш място в него.