Шокиращи кадри от охранителна камера запечатаха момента, в който масивен клон от изсъхнало дърво се стоварва с огромна сила директно върху патрулен автомобил в Пловдив. Инцидентът, който се разминава на секунди от тежка трагедия, превръща в реалност най-големите опасения на жителите в района.
Във видеото се вижда как полицейски екип изпълнява служебните си задължения на улицата и извършва проверка на гражданин. Докато служителите на реда стоят до отворената предна врата на патрулката, дебел и тежък клон ненадейно се отчупва и пада на буквално сантиметри пред самия полицейски автомобил.
Жителите на района подчертаха в своя сигнал до Plovdiv24.bg, че този инцидент е поредното доказателство, че безопасността на хората, включително на децата и на служителите, които се грижат за реда, трябва да бъде абсолютен приоритет. Хората настояват за своевременни превантивни действия от страна на общината и ОП "Градини и паркове“. Проблемът, по думите им, се изостря при всеки един по-силен дъжд, когато рискът от падане на изсъхнали или отслабени дървета допълнително нараства.
Исканията, изложени в сигнала, включват незабавна проверка на състоянието на всички потенциално опасни дървета в района. Премахване или кастрене на дървета, които представляват риск за гражданите и движението. Публично оповестяване на предприетите действия по подадените сигнали. Изготвяне на план за регулярна поддръжка и контрол на дървесната растителност. Мерки за подобряване на видимостта на кръстовища и контрол върху неправилното паркиране.
Гражданите настояват институциите най-накрая да преминат към превантивни действия, с цел предотвратяване на бъдещи инциденти, които могат да застрашат човешки живот.
Това е пореден инцидент с паднало дърво. Вчера изгнило дърво рухна на метри от деца и родители в Пловдив. Преди седмица друго дърво се срути върху автомобил, а второ падна върху кооперация в Пловдив.
