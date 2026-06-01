Едно от най-очакваните музикални събития под тепетата се завръща за своето четвърто поредно издание, за да превърне емблематичния пловдивски хълм Бунарджика в арена на мащабно аудио-визуално изживяване. На 6 юни, събота, пространството около паметника Альоша ще се трансформира чрез уникалната концепция на LOST in HILLS Festival, която вълнуващо съчетава градската култура, природните дадености на града и съвременния електронен звук. Събитието вече се е утвърдило като традиция за феновете на качествената музика и привлича публика от цялата страна с неповторимата си атмосфера. На самия връх, високо над града, организаторите ще изградят магическо пространство, където природа, светлина и звук се сливат в едно, предлагайки на гостите емоция, която започва с вълшебния залез и продължава дълго в нощта.

Тази година фестивалът разгръща пълния си потенциал с впечатляващ сетъп, който включва три самостоятелни танцови сцени, разпределени като централна Main Stage на самия връх, динамичната Techno Stage и иновативната AlphaTheta Stage. За максималния комфорт и пълноценното изживяване на посетителите са предвидени специална VIP тераса и зони с достъп зад кулисите, а за престоя между изпълненията ще се грижат специално обособени арт пространство, Chill зона за релакс и богат Food court с разнообразни кулинарни предложения.

Музикалната програма е поверена на прецизна селекция от световни и родни артисти, водена от международно признатия хедлайнер SPACE MOTION. Зад пултовете на различните сцени ще застанат и някои от най-утвърдените имена на българската електронна сцена, сред които Diass, Pacho & Pepo, Cristian Cracken, Max & Danny, Vanina, Samoraya, Bora Project, Murch и SaviG, като организаторите загатват, че предстои да бъдат обявени още изненади. Музикалният форум се реализира като част от официалната програма "Фестивали и големи събития 2025“ на Фондация "Пловдив 2019“, а ограничено количество билети все още може да бъде закупено в мрежата на Bilet.bg.