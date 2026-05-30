Учебният център на "Либхер-Хаусгерете Марица“, разположен в подзона "Марица“ на Тракия икономическа зона, за 18-та поредна година посреща младежи, които искат да изградят модерна техническа професия и да се реализират успешно в индустрията. И през този обучителен сезон компанията предлага курсове в три ключови направления - машинен техник, техник по автоматизация, електротехник.

Програмата няма аналог в държавната образователна система в България. Курсовете са изцяло практическо ориентирани, съобразени с актуалните нужди на пазара и са лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

От нулево ниво до конструктор: Историята на Димитър Дамбаров

Един от най-ярките примери за това как Учебният център може да преобърне професионалния път на един млад човек е 34-годишният Димитър Дамбаров. Днес той заема позицията конструктор в отдел "Индустриален инженеринг“, но кариерата му започва именно от скамейката на обучителния център.

След като завършва Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия през 2012 г., Димитър решава да кандидатства в програмата на "Либхер“ - решение, което се оказва съдбовно.

Запознахме се с металообработка, пневматика, електропневматика, с машини като стругове и фрези. Обучението беше една година и Либхер ми плащаше, за да уча. След това започнах работа в работилницата за разработка на нестандартно оборудване на завода разказва Димитър Дамберов

Паралелно с работата си в производството, Димитър учи задочно "Машиностроене“ в Университета по хранителни технологии в Пловдив. След като придобива бакалавърска степен като машинен инженер, той успешно кандидатства за позицията конструктор.

"Учебният център положи основите на моето развитие. Получих знания и умения, върху които надградих. Хубавото е, че обучението започва от нулево ниво и те превежда през всички процеси в машиностроенето“, споделя Дамбаров.

Днес Димитър участва в проектирането на транспортни линии и съоръжения за високотехнологичните хладилници и фризери на бранда. В момента екипът му разработва иновативно съоръжение за залепяне на вакуум панели, което ще подобри изолацията на уредите.

Създаден през 2009 г. след трансфер на ноу-хау от немските дружества на концерна, центърът на "Либхер“ е първата подобна частна база, изградена от чуждестранен инвеститор в България.