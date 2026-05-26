Гърци туристи публикуваха видео в социалните мрежи на необичаен участник в движението. Чужденците, пътуващи в посока Асеновград и Пловдив, останали в абсолютен шок, след като били изпреварени от сребрист автомобил марка "Опел“ с пловдивска регистрация.

Във видеото се чува как гърците бурно се смеят и коментират куриозната ситуация на родния си език и естествено се чува една от най-култовите гръцки думи - "малака".

"Тази кола се движи на три колела! Как изобщо спира?“, чуди се шофьорът, докато спътникът му добавя през смях: "За първи път виждам такова нещо. Този луд си мисли, че кара мотор с кош!“.

Въпреки тежката техническа неизправност, влаченето на кривата гума по асфалта и пушека, който се издига от триенето, водачът на опела изглежда напълно необезпокоен.

Той уверено следва завоите на пътя и поддържа прилична скорост, сякаш шофирането с колело под ъгъл от 45 градуса е напълно стандартна практика.

Видеото бързо събра хиляди споделяния, а коментарите под него варират от искрен хумор до сериозна критика за застрашаване на безопасността на останалите участници в движението