На 27 май от 18:00 ч. в галерия "Ромфея“ ще бъде открита ретроспективната изложба "Светлината, която остава“, реализирана съвместно с галерия "Хеброс Арт“. Експозицията е посветена на творчеството на художника Ненко Чанев (1963–2020) – една от ярките фигури в съвременната българска живопис, познат като "художник на светлината и цвета“.

В платната на Чанев морето и небето често се сливат в един безкраен, почти мистичен хоризонт, в който границите между стихиите се разтварят. Липсата на ясно очертан хоризонт е характерен белег на неговата живопис – морето се превръща в небе, а небето в море, обединени от деликатно сияние и усещане за безкрайност. Тази визуална философия носи усещане за завръщане към същността и търсене на чистата светлина като основен изразен принцип.

Самият художник е вярвал, че "Човек не си е отишъл напразно, ако след него остава изкуство“, мисъл, която днес намира своето естествено продължение в настоящата изложба.

Ненко Чанев завършва Националната школа за изобразителни изкуства и монументална живопис "Цанко Лавренов“ в Пловдив през 1982 г., с което става част от активната художествена сцена на града. В редица негови творби присъстват и пейзажи, вдъхновени от Пловдив – град, който оставя траен отпечатък върху визуалния му език.

В течение на своята кариера художникът реализира над 55 самостоятелни изложби, от които около 10 в Пловдив, посрещнати с широк интерес. Участва в множество международни акварелни биеналета в Южна Корея, Индия, Хонконг, Тайланд, Португалия, Словакия, Коста Рика, Малайзия, както и в Световното биенале на акварела във Фабриано, Италия.

Творчеството на Ненко Чанев е разпознаваемо и ценено от колекционери в България, САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Унгария, Белгия, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и други страни.

Изложбата "Светлината, която остава“ кани публиката да се потопи в един свят, в който светлината не е само мотив, а същност – пространство, в което живописта се превръща в преживяване.