В духа на съвременното професионално образование и стремежа към развитие на практически умения, ученици от Национална търговска гимназия - гр. Пловдив взеха участие в международна мобилност по програма "Еразъм+“.

Практиката се проведе през месеците Март и Април 2026г. в италианския град Реджо Емилия и се превърна в незаменим опит за участниците. В мобилността се включиха двадесет ученика от XI клас на специалностите: "Икономическа информатика“, "Електронна търговия“ и "Съдебна администрация“, които имаха възможност да приложат своите знания в реална работна среда и да надградят професионалните си компетентности.

По време на престоя в Италия учениците активно се включиха в дейности, свързани с административна работа, обработка на документи и комуникация в бизнес среда. Те развиха умения за правилно разчитане, обработване и съхраняване на информация, работа с документи и административни процеси, ефективна комуникация във вътрешна и външна среда, адаптация към реални работни условия. Изпълняваха се задания от областта на дигиталния маркетинг, където учениците създадоха рекламни видеа и разработиха маркетингов pitch deck (кратко, въздействащо представяне на продукт или бранд, насочено към привличане на клиенти и стимулиране на действие). Учениците от специалност "Съдебна администрация“ имаха възможността да работят в Tribunale di Reggio Emilia и да придобият представа за организацията при обработка на документи в италианската съдебната система. Мобилността предостави възможност за учене извън традиционната класна стая, като учениците бяха поставени в реални ситуации, изискващи самостоятелност, отговорност и критично мислене. Този практически подход доведе до повишена увереност, по-добра ориентация в професионална среда както и до развитие на личностни меки умения полезни за работа в екип.

Свободното време и почивните дни бяха посветени на опознаване културното богатство на Италия. Учениците посетиха емблематични градове като Венеция, Верона, Болоня, Парма, Милано, Модена. Сред най-запомнящите се преживявания бе посещението на къщата-музей на Енцо Ферари и музеят на Ферари в близкия италиански град Маранело, където възпитаниците на Национална търговска гимназия, гр.Пловдив се докоснаха до света на иновациите, високите технологии и силата на бранда.

За учениците тази мобилност беше не просто практика, а истинско житейско преживяване. Те се върнаха с разширен хоризонт на възможностите за професионална реализация в международна среда. В края на мобилността всеки от тях получи сертификат Europass, удостоверяващ придобитите компетентности и опит, но най-ценният резултат остава тяхната готовност да се изправят пред реалните предизвикателства на съвременния бизнес свят – с увереност, знания и вдъхновение.

Практиката в Реджо Емилия доказа, че когато образованието се съчетае с реален опит и международна среда, резултатът е: по-мотивирани, по-подготвени и по-уверени млади хора. Това е инвестиция не само в тяхното бъдеще, но и в развитието на едно по-адекватно и модерно образование.

За поредна година и в поредна държава възпитаници на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив представят достойно България с европейски стандарт.