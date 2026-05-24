От 2026 г. осигуровките в България поскъпват, а най-силно ще го усетят хората с по-високи доходи. Две промени действат едновременно: осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с 2 процентни пункта, а максималният осигурителен доход, таванът, върху който се дължат вноски, нараства от 2111 на 2352 евро месечно (от 4130 на 4600 лева).

Резултатът е осезаем удар "от джоба". Според примерна сметка човек, осигуряван върху максималния праг, ще плаща близо 1500 евро повече годишно за осигуровки спрямо 2025 г., сума, която представлява около 5,3% от годишния му доход, изчисли репортер на Plovdiv24.bg.

Какво точно се променя

Промените са две и се натрупват. Първата е по-високата ставка: вноската за фонд "Пенсии" се вдига с 2 процентни пункта. Втората е по-високият таван: ако досега вноски се дължаха върху доход най-много до 2111 евро, от 2026 г. границата се качва на 2352 евро, с 241 евро месечно повече.

Хората, чиито заплати са под тавана, ще усетят само ефекта от по-високата ставка. Но тези, които получават над 2352 евро и се осигуряват върху пълния таван, поемат и двата ефекта наведнъж. Затова ударът е концентриран именно при по-високите доходи.

Примерна сметка: Човек на максималния праг

Ето как изглежда сметката за човек, осигуряван върху максималния доход. Изчислението включва основните осигурителни вноски, за пенсия, за общо заболяване и майчинство, за безработица и за здравно осигуряване.

През 2025 г. при общ размер на вноските около 32,3% върху таван от 2111 евро месечните осигуровки възлизат на около 682 евро, или приблизительно 8180 евро на година.

През 2026 г., след увеличението с 2 пункта, общата ставка става около 34,3%, а таванът, 2352 евро. Така месечните осигуровки скачат на близо 807 евро, или около 9680 евро годишно.

Разликата е близо 1500 евро повече на година, около 125 евро на месец, или приблизително 2930 лева допълнително за дванадесет месеца. От тази сума около 935 евро се дължат на по-високия таван, а останалите близо 565 евро — на увеличената с 2 пункта вноска.

Какъв дял от дохода е това

За да се види реалната тежест, сумата е важно да се сравни с дохода. Годишният доход на човек на новия максимален праг е 28 224 евро (2352 евро по 12 месеца).

Допълнителните близо 1500 евро осигуровки представляват около 5,3% от този годишен доход. Това на практика означава, че над един дванадесети от годишните пари на високодоходния осигурен се "пренасочват" допълнително към осигурителната система, извън онова, което той е плащал през 2025 г.

Работник или самоосигуряващо се лице, кой колко поема

Важно уточнение: посочената сума е общият размер на осигуровките върху дохода. При работниците по трудов договор тази тежест е разпределена между работодателя и служителя, така че лично от заплатата на наетия се удържа само част от увеличението, останалото е за сметка на работодателя.

При самоосигуряващите се лица, свободни професии, собственици на фирми, земеделски стопани, картината е различна. Те внасят осигуровките изцяло за своя сметка, което означава, че при доход на максималния праг цялото увеличение от близо 1500 евро годишно е директно от джоба им.

Контекст: Данъците остават, осигуровките растат

Увеличението на осигуровките идва на фона на бюджет, който запазва данъчната рамка непроменена, плоският данък от 10% остава, здравноосигурителната вноска също се задържа. Тежестта се прехвърля върху осигурителната система, а основният аргумент е нарастващият натиск върху фонд "Пенсии".

Параметрите са заложени в бюджета за 2026 г. Затова, докато процедурата по окончателното му приемане не приключи, конкретните стойности следва да се разглеждат като предвидени, а не като окончателно потвърдени.