Двама чуждестранни влогъри, обикалящи света в търсене на автентични вкусове, видео от посещението си в Пловдив, което бързо натрупа популярност в социалните мрежи. Младата двойка откри малка, закътана квартална пекарна град под тепетата, където преживява истинско кулинарно приключение.

Всичко започва случайно, когато двамата влизат в пекарната, привлечени от витрината с торти. Майсторът зад щанда ги посреща с широка усмивка. След като опитват от сладките изкушения, собствениците им дават ценен съвет - да се върнат на следващата сутрин, за да опитат истинска, топла баница.

"Когато влязохме сутринта, те ни разпознаха веднага! Беше толкова мило“, споделят чужденците.

Оказва се, че пекарната е семеен бизнес. Съпругът майстори тортите, а съпругата му отговаря за сутрешните печива. Видеото улавя момента, в който влогърите за първи път опитват класическата българска закуска на масичка пред обекта.

"Все още е топла и приятна. Тесто и българско сирене... Уау, обожавам го!“, възкликва момичето във видеото, докато опитва баницата.

Веднага след това двамата дават "зелена светлина“ и на десерта - прочутата торта "Гараш“ (която във видеото е изписана на български и влогърите първоначално четат руската дума на етикета за торта). Текстурата, богата на ядки и шоколад, буквално ги оставя без думи.

"Сега следваме кулинарната следа в Пловдив, благодарение на местните препоръки“, пишат ентусиазираните пътешественици, които завършват видеото си с искрено "Благодаря, братко!“ към усмихнатия пекар.