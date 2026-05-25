Операция без нито един външен разрез вече не е медицинска фантастика, а ежедневна практика в Университетска болница Каспела. Екипът по интервенционална гастроентерология в лечебното заведение прилага съвременни минимално инвазивни методи за лечение на заболявания, които допреди години са изисквали тежки хирургични операции и продължително възстановяване.

Начело на екипа е доц. д-р Божидар Христов, който е един от малкото специалисти в България с най-високото, трето ниво на компетентност в областта на гастроинтестиналната ендоскопия.

Съвременната интервенционална гастроентерология позволява да лекуваме сложни състояния по минимално инвазивен начин и през естествените отвори на тялото - устата или ануса, без нито един външен разрез. Това означава по-малко болка, по-кратко възстановяване и най-вече запазване на органа и неговата функция. Интервенционалната гастроентерология и хирургията са две страни на една монета, а имплементирането им едновременно на високо ниво в една болнична структура дава възможност за индивидуализиран подход при всеки пациент така, че да се постигнат оптимални клинични резултати посочи за Plovdiv24.bg доц. Христов

посочи доц. Христов.

Интервенционалната гастроентерология е високотехнологично направление, което използва ендоскопски методи вместо скалпел. Специалистите от екипа на "Каспела“ лекуват предракови и начални ракови състояния, премахват камъни в жлъчните пътища, разширяват стеснения в хранопровода и червата и овладяват усложнения след операции, без необходимост от коремен разрез.

Сред процедурите, които извършва екипът, са едни от най-сложните в съвременната медицина - ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) при заболявания на жлъчната система и панкреаса, ендоскопска ултрасонография, ендоскопска субмукозна дисекция при ранен карцином на хранопровода, стомаха и ректума, както и аблативна терапия при чернодробни тумори.

При ранен рак на хранопровода, стомаха или ректума туморът може да се отстрани ендоскопски, като напълно се съхрани органа и неговата функция, което съответно се транслира в запазване на качеството на живот на пациента. При добре индицирани болни онкологичните резултати са съпоставими с тези след оперативно лечение.

Доц. Христов е преминал обучения в реномирани европейски центрове в Хамбург, Страсбург и Тюбинген. Той е съавтор на над 50 научни публикации и има повече от 250 цитирания в международни бази данни. Само през 2026 г. доц. Христов провежда нови специализации в областта на бариатричната ендоскопия - направление, което предстои да бъде развивано и в "Каспела“.

В екипа работят още д-р Деян Радев, д-р Емилия Начева и д-р Илия Тодоров, това са все специалисти с подготовка за работа по най-сложните клинични случаи.