След динамичното време и валежите от последните дни, Пловдив и цяла България навлизат в период на по-сухо и значително по-топло време. Градът е сред районите, които ще усетят затоплянето най-силно, в следващите дни термометрите ще се изкачват към 30 градуса, а следобедите ще придобият типично летен облик. Пикът на горещината се очаква в периода между 25 и 27 май.

Промяната не е изненада. Още преди няколко дни синоптиците предупредиха, че след преминаването на нестабилната обстановка ще последва рязко повишение на температурите. Сега тази прогноза се потвърждава: в много райони на страната максималните стойности ще достигат между 28 и 30 градуса, а на отделни места в Северна и Южна България са възможни и над 30 градуса.

Пикът на жегата е между 25 и 27 май

Най-силното затопляне се очаква около 25–27 май, когато горещият въздух ще обхване почти цялата страна. През тези дни времето ще бъде предимно слънчево, с повече сухи часове и значително по-малка вероятност за валежи в сравнение с изминалата седмица.

Това на практика е първата истинска вълна от летни температури за сезона. Контрастът с хладните и дъждовни дни преди това ще бъде осезаем, а следобедните часове ще носят усещане за пълноценно лято.

Пловдив сред най-горещите точки на картата

Според актуалните прогнози най-високи температури през идните дни ще има в градовете Видин, Монтана, Русе, Плевен, Свищов, Ловеч, Пловдив и Сандански. Именно в тези райони стойностите ще бъдат най-високи, а на места следобедите ще са типично летни.

За Пловдив и Тракия това означава, че жегата ще бъде сред най-силно изразените в страната. Равнинният характер на района традиционно благоприятства задържането на топлия въздух, поради което термометрите тук често показват едни от най-високите стойности в България.

Слънчево, но не съвсем без рискове

Макар че преобладаващото време ще бъде слънчево и сухо, метеоролозите не изключват напълно валежите. На изолирани места е възможно да се формират краткотрайни гръмотевични бури, като рискът е по-осезаем в Централна България, в планинските райони и в Тракия.

Това означава, че дори в горещите следобеди над Пловдивско не е изключено бързо да се развие купесто-дъждовна облачност. Подобни бури са локални и краткотрайни, но могат да бъдат интензивни, затова е добре жителите на региона да следят небето в най-топлите часове на деня.

Какво следва след 30 май

Стабилното горещо време няма да се задържи до безкрай. Към края на месеца атмосферата отново ще се дестабилизира. Очаква се преминаването на атмосферно смущение, което временно ще донесе повече облаци, локални валежи и краткотрайно понижение на температурите.

Захлаждането обаче ще бъде кратко. Според прогнозите към момента след 30 май горещото време ще се завърне, а началото на юни може да започне с нова вълна от високи температури и типично летни стойности. С други думи — лятото заявява присъствието си рано и сериозно.

Съвет от метеоролозите

Специалистите съветват хората да бъдат подготвени за резките температурни амплитуди през следващите дни. Разликата между прохладните утрини и горещите следобеди ще бъде значителна, а жегата ще се усеща най-силно в следобедните часове.

В дни с такива стойности е препоръчително да се внимава с продължителния престой на пряко слънце, да се пие повече вода и да се ограничат тежките физически натоварвания на открито в най-горещата част от деня — особено за възрастните хора и децата.