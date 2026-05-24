Знаете ли кой е авторът на паметника на Свети Кирил и Методий и на цялото пространство на Площад "11 май" пред Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" и едноименната църква в Пловдив?

Автор на паметника и цялото площадно пространство е екип в състав арх. Петко Прокопиев и всепризнатия скулптор Петко Москов. Целият комплекс е изграден през 1996 г., след конкурс, финансиран по програма "Красива България", а идеята е на общественика Лука Станчев.

Големият скулптор Петко Москов си отиде твърде млад, едва на 51 години, през 2004 година, но остави след себе си значими произведения.

Негови творби се намират в Националната художествена галерия – София, СГХГ, в градските художествени галерии в Пловдив, Смолян, Стара Загора, Добрич, Раднево, и в частни колекции в САЩ, Русия, Холандия, Германия, Швейцария, Гърция и др.

Автор е на повече от 50 паметника в България. Носител е на множество награди в национални и международни конкурси.

Неговата творба "Св. св. Кирил и Методий" е подарена на Папа Йоан Павел II по време на гостуването му в България през 2002 година.

Автор е и на монументални творби в цялата страна. Освен тази на Св. Св. Кирил и Методий в Пловдив, негови са и паметниците на Капитан Петко войвода, на Йоаким Груев, барелеф на Васил Левски за манастира "Света Петка" до Асеновград,

Друга негова съвместна творба с арх. Петко Прокопиев е монумента на загиналите офицери и войници в Сръбско-българската война в Сливница (поради ранната смърт на скулптора работата е довършена от синовете му – Атанас и Георги Москови). Има и скулпторна композиция, посветена на цар Самуил в Гърция.

Пластиката на статуетката за конкурса "Сграна на годината", която всяка година се раздава, също е дело на Петко Москов. След смъртта му копие на пластиката се отлива ежегодно от сина му Атанас Москов.